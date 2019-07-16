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09:19 (мск), источник: Lenta.Ru

В России рекордно упали цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей.

В ноябре оптовые цены на сахар были на уровне 37 рублей за килограмм, однако к июню они упали до 26,9 рубля. Глава союза Андрей Бодин пояснил, что такое падение цен нетипично для июня, поскольку в сахарной отрасли сезон начинается в августе и длится по июль.

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И в конце сезона спрос на остатки сахара высок, и цены растут, поскольку производителям нужно компенсировать траты на его хранение. В предыдущие годы сахар в июне стоил значительно дороже: так, в 2016 году цена была на уровне 45,1 рубля за килограмм, предыдущий минимум относится к 2018 году — тогда килограмм сахара стоил 32,8 рубля.

Снижение оптовых цен приводит к падению стоимости сахара в рознице, однако оно менее значительное. С начала года килограмм сахара подешевел на 3,79 рубля и к июню опустился до 43,19 рубля за килограмм. Однако по сравнению с июнем прошлого года цена даже выросла — тогда стоимость килограмма сахара была 41,29 рубля.

В 2019-м цена за килограмм сахара в опте стала самой низкой как минимум за пять лет, сообщил финансовый директор российского офиса французской компании Sucden Глеб Тихомиров. Эта компания производит сахар «Услада» и поставляет его для крупнейших производителей кондитерских изделий и безалкогольных напитков, в число которых входят Coca-Cola, PepsiCo, Mars и Nestle.

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