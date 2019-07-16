15:06 (мск), источник: Life.ru
Продаётся долг. Как мошенники наживаются на покупке кредитов
В Интернете полным ходом идёт
«Покупка долгов. Дорого» — такими объявлениями сейчас полон Интернет. Продаются и покупаются долги всех видов — и банковские кредиты, и просто обычные займы между знакомыми. Рынок
На легальном рынке долги продают кредиторы. В частности, банки — коллекторам. Переуступить право взыскать долг могут и физические лица. Например, если человек дал в долг знакомому, а тот не отдал, дело дошло до суда и принято положительное решение. Тогда агентство с удовольствием выкупит долг у кредитора за меньшую сумму и возьмёт на себя заботы по взысканию денег с должника.
Обычно это мошенничество, которое зачастую встречается со стороны так называемых антиколлекторов.
— Они предлагают заёмщику банка или МФО, столкнувшемуся с трудностями, решить его вопрос за определённое вознаграждение на условиях предоплаты. Заёмщик платит комиссию, а затем узнаёт, что его вопрос так и не был решён, а банку с учётом начисленных штрафов он остаётся должен ещё больше, — поясняет директор по развитию бизнеса компании «БКС Премьер» Антон Граборов.
Бывают случаи, когда сами граждане обращаются в банк с предложением выкупить их собственный кредит — с дисконтом. Речь здесь идёт главным образом о заёмщиках, столкнувшихся с финансовыми трудностями, отмечает эксперт. По факту это скорее не выкуп долга, а прощение части задолженности — например, половины.
— В подавляющем большинстве случаев банк откажет. Однако если банк понимает, что в противном случае процедура взыскания обойдётся ему дороже, а вернуть он рискует ещё меньше, то теоретически может пойти на такой шаг. Напрямую такую операцию банк осуществить не сможет, для этого ему потребуется посредник в виде того же коллекторского агентства, которое выкупит саму задолженность у банка, — говорит Граборов.
— Объёмы продаваемых долгов в последние несколько лет значительно выросли, — рассказывает главный специалист Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. — Можно сказать, что коллекторский рынок сегментируется. Крупные игроки предпочитают работать с самыми перспективными направлениями, а это прежде всего долги юридических лиц и уж потом — долги «физиков».
Ну, а коллекторам поменьше приходится подбирать всё остальное. При этом они тоже очень хотят быть активными игроками в нише «юриков». Именно здесь и разворачивается основная конкуренция, которая выливается в достаточно агрессивную
Если вы хотите избавиться от задолженности и
— Клиента должны смутить и слишком выгодные условия сделки, — отмечает Антон Быков. — Стоит сразу отметить что, к сожалению, хорошие компании вряд ли предложат заманчивые условия сотрудничества.
— Банки продают долги пакетами. Это значит, что в пакете могут быть хорошие и плохие долги. То есть у покупателя долга есть возможность взысканием хороших долгов перекрыть потери от невозврата плохих долгов, — пояснил управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский. — Сейчас хороших долгов становится меньше, а плохих — больше. Изменение баланса и привело к тому, что покупатели выборочно подходят к покупке. Дисконты, с которыми такие долги приобретаются, являются значительными.
Антон Граборов отметил, что на электронных площадках по продаже задолженностей физлиц, как правило, речь идёт о небольших портфелях.
— В основном в качестве продавцов здесь выступают МФО, а покупателями могут быть как коллекторские агентства, так и
При этом эксперты сходятся во мнении, что если заёмщику тяжело выплачивать кредит, то не стоит пытаться продать свой долг. Надо стремиться рефинансировать его. В худшем случае — пройти процедуру банкротства. Но надо понимать, что она не так безобидна. Да, кредит спишут, но если у должника есть имущество, то его конфискуют. В дальнейшем взять кредит будет уже проблематично. Банкиры напоминают: чудес не бывает, так или иначе по долгам всё равно придётся платить.