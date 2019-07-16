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12:06 (мск), источник: РИА Новости

Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram непристойные фото с флагом

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации страницу соцсети Instagram с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, соцсеть обязана ее удалить, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Источник: Reuters

«16 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Instagram, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

«В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации», — отмечает Роскомнадзор.

В понедельник Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить изображение свастики на гербе РФ.

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