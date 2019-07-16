12:06 (мск), источник: РИА Новости
Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram непристойные фото с флагом
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации страницу соцсети Instagram с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, соцсеть обязана ее удалить, говорится в сообщении Роскомнадзора.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.