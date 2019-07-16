Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Республика строгого режимаКак живут осужденные самого "сидящего" региона России
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
20В США отметили День независимости
17:00 (мск), источник: Life.ru

Самый молодой победитель «Лидеров России» возглавил корпорацию развития региона

Двадцатипятилетний Игнат Петухов из Екатеринбурга, который стал самым молодым победителем конкурса «Лидеры России» в 2018—2019 годах, получил пост генерального директора АО «Корпорация развития Оренбургской области».

Источник: rsv.ru

Его задачей будет привлечение инвестиций, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие экономики региона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Три года назад Игнат Петухов окончил РАНХиГС по направлению «Экономика». В 2019 году он там же получил образование по направлению «Государственное и муниципальное управление». Наставником Игната в «Лидерах России» является зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак.

Конкурс «Лидеры России» — это проект платформы «Россия — страна возможностей». Недавно на прямой линии его похвалил президент России Владимир Путин.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказывал, что по итогам первого конкурса более 90 участников конкурса «Лидеры России» получили должности в органах власти, различных компаниях и организациях.

 "Главного вора" России Шишкана и внука Деда Хасана задержали в Подмосковье
Лайфу стали известны имена погибших в ДТП с автобусом в Башкирии
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому
В России остановилась выдача свидетельств о смерти и браке
Семь россиян дисквалифицировали за допинг в один день
Прокуратура проверит «Новосибирские Мальдивы»
Второй шанс для Бузовой: в бузкоин вложили 15 млрд рублей
Названы потери российской экономики из-за массовой гибели пчел
Бездомного пса, ворующего домашнюю собаку, сняли на видео
Здоровье
«Лучше бы тебя не было». Почему матери убивают своих детей В России за убийство своего ребенка судят десятки женщин в год.
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Новый рамный Mercedes по цене паркетника «не пошёл» Daimler надеялся, что Mercedes X-класса станет хитом на быстрорастущем рынке среднеразмерных пикапов
Кино
Екатерина Гусева и молодые звезды: первые фото со съемок сериала К выходу в эфир готовится многосерийная драма «Двое против смерти»
Недвижимость
История москвички, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Дети
Юлия Барановская: «Познакомлю детей только с будущим мужем» Телеведущая рассказала, каким видит соего будущего мужа, почему не боится отвечать на неудобные вопросы детей и от чего может легко заплакать
Леди
Похудевшую Пелагею в сети сравнили с Шарлиз Терон Певица выглядит как голливудская дива.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь