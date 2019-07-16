Самый молодой победитель «Лидеров России» возглавил корпорацию развития региона

Его задачей будет привлечение инвестиций, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие экономики региона.
Три года назад Игнат Петухов окончил РАНХиГС по направлению «Экономика». В 2019 году он там же получил образование по направлению «Государственное и муниципальное управление». Наставником Игната в «Лидерах России» является зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак.
Конкурс «Лидеры России» — это проект платформы «Россия — страна возможностей». Недавно на прямой линии его похвалил президент России Владимир Путин.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказывал, что по итогам первого конкурса более 90 участников конкурса «Лидеры России» получили должности в органах власти, различных компаниях и организациях.