16:18 (мск), источник: Интерфакс
Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU —
Он привел эту оценку журналистам после совещания с пчеловодами в Госдуме. По его словам, ученые подсчитали данные по сельхозкультурам, которые опыляются пчелами, и их стоимость. С учетом гибели 60% всех пчел, как это происходит сейчас, потери превысят триллион рублей, заявил он.
Председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан на совещании отметил, что опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел, их массовая гибель скажется на производстве. Он напомнил, что причиной гибели пчел считают обработку посадок пестицидами, и добавил, что
Тастан предложил вернуть Россельхознадзору полномочия по контролю за производством и оборотом пестицидов и другой агрохимической продукции. Также он предложил разработать закон о пчеловодстве.
Участники встречи жаловались на отсутствие связи между пчеловодами и аграриями, которые не информируют их о применении пестицидов, на нарушения в графиках обработки посевов и на массовую фальсификацию меда.
Проводивший обсуждение думский комитет по природным ресурсам пообещал направить необходимые обращения во все органы власти, от которых зависит решение проблемы, и пожаловаться в Генпрокуратуру на нарушения в работе с пестицидами.
Летом 2019 года отмечались случаи массовой гибели пчел в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае. В Минсельхозе Алтайского края масштабы бедствия назвали небывалыми. 15 июля губернатор Виктор Томенко поручил оценить потери пчеловодов и оказать им господдержку.
12 июля в Россельхознадзоре заявили, что у него отобрали полномочия по надзору за пестицидами по предложению Минэкономразвития. В результате последние восемь лет химикаты производятся и применяются бесконтрольно, в результате опасные для насекомых, животных и людей вещества распространяются на большие территории. В Минэкономразвития на это ответили, что причиной гибели пчел стало не отсутствие полномочий у Россельхознадзора, а отсутствие регулирования вопросов применения пестицидов.