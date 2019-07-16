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19:14 (мск), источник: Forbes

Силуанов назвал безответственную финансовую политику причиной развала СССР

Советский Союз развалился не из-за иностранных санкций, а из-за «безответственной экономической и финансовой политики». Об этом заявил первый зампред правительства и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, современная ситуация в России отличается принципиально от советских реалий.

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СССР развалился из-за «безответственной экономической и финансовой политики», которую руководство страны проводило в последние годы ее существования, заявил Силуанов в интервью «Московскому комсомольцу». Внешние ограничения, которые были наложены на Советский Союз, роли не сыграли, считает первый вице-премьер.

СССР развалился тогда, когда основные экономические барьеры и санкции начали отменяться, — в период перестройки.
Антон Силуанов
министр финансов
Фоторепортаж
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По его словам, современная Россия принципиально отличается от позднего СССР. «Санкции, конечно, мешают экономическому развитию. Они забирают у нас темпы роста, отнимают дополнительные доходы у граждан. Но хорошо работать можно и нужно и в этих условиях», — сказал Силуанов. «Не мы первые, не мы последние», — добавил он.

Президент Владимир Путин в 2005 году назвал развал СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века». После он не раз пояснял, что имел в виду в первую очередь гуманитарные последствия распада единого государства — то, что миллионы русских людей оказались за границей. В 2015 году Путин заявил, что причины развала СССР были внутренними — несостоятельность политической и экономической систем. «Кто этому способствовал — это другой вопрос. Не думаю, что наши геополитические противники стояли в стороне», — добавил президент.

Ринат Таиров

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