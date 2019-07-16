19:14 (мск), источник: Forbes
Силуанов назвал безответственную финансовую политику причиной развала СССР
Советский Союз развалился не
СССР развалился
СССР развалился тогда, когда основные экономические барьеры и санкции начали отменяться, — в период перестройки.
По его словам, современная Россия принципиально отличается от позднего СССР. «Санкции, конечно, мешают экономическому развитию. Они забирают у нас темпы роста, отнимают дополнительные доходы у граждан. Но хорошо работать можно и нужно и в этих условиях», — сказал Силуанов. «Не мы первые, не мы последние», — добавил он.
Президент Владимир Путин в 2005 году назвал развал СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века». После он не раз пояснял, что имел в виду в первую очередь гуманитарные последствия распада единого государства — то, что миллионы русских людей оказались за границей. В 2015 году Путин заявил, что причины развала СССР были внутренними — несостоятельность политической и экономической систем. «Кто этому способствовал — это другой вопрос. Не думаю, что наши геополитические противники стояли в стороне», — добавил президент.
Ринат Таиров