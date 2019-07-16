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19:01 (мск), источник: Секрет Фирмы

Зачем НДС повысили до 20%? Объясняет министр финансов

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% в январе 2019 года дало российскому бюджету 650 млрд рублей, что составляет около 0,6% ВВП.

Источник: AP 2019

По словам вице-премьера, эти средства идут на стимулирование роста экономики. Силуанов пояснил, что речь в частности идёт о финансировании таких нацпроектов, как «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».

Министр также привёл в пример бизнес, который начал получать кредиты по льготной ставке, субсидируемой за счет бюджета.

Это дает возможность поднять зарплаты работникам, создать новые рабочие места, планировать дополнительные инвестиции в свое развитие.
Антон Силуанов
министр финансов

Кроме того, по словам вице-премьера, НДС на социально значимые и продовольственные товары не увеличился. Согласно закону, льготная ставку налога, которая действует на продукты питания (кроме деликатесов), лекарства, товары для детей, книги и учебники, сохранилась на уровне 10%.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Для реализации этой цели утвердили 13 нацпроектов, которые, по задумке правительства, должны привести к улучшению экономики и качества жизни россиян. Расходы на нацпроекты оценили в 25,7 трлн рублей до 2024 года.

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