Зачем НДС повысили до 20%? Объясняет министр финансов

По словам вице-премьера, эти средства идут на стимулирование роста экономики. Силуанов пояснил, что речь в частности идёт о финансировании таких нацпроектов, как «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».
Министр также привёл в пример бизнес, который начал получать кредиты по льготной ставке, субсидируемой за счет бюджета.
Это дает возможность поднять зарплаты работникам, создать новые рабочие места, планировать дополнительные инвестиции в свое развитие.
Антон Силуановминистр финансов
Кроме того, по словам вице-премьера, НДС на социально значимые и продовольственные товары не увеличился. Согласно закону, льготная ставку налога, которая действует на продукты питания (кроме деликатесов), лекарства, товары для детей, книги и учебники, сохранилась на уровне 10%.
В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Для реализации этой цели утвердили 13 нацпроектов, которые, по задумке правительства, должны привести к улучшению экономики и качества жизни россиян. Расходы на нацпроекты оценили в 25,7 трлн рублей до 2024 года.