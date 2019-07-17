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04:08 (мск), источник: Ведомости

Ледокол «Виктор Черномырдин» за время строительства подорожал в 1,5 раза

Стоимость самого большого в мире неатомного ледокола достигла 12 млрд рублей.

Строящийся с 2011 г. ледокол «Виктор Черномырдин» будет передан ФГУП «Росморпорт» (осуществляет проводку судов по Северному морскому пути) в декабре 2019 г. Такая договоренность была достигнута в начале июля на встрече руководителя Росморречфлота Юрия Цветкова и президента государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова. Информацию подтвердил представитель ОСК и заместитель гендиректора «Росморпорта» Василий Стругов.

Этот дизель-электрический ледокол является самым большим в мире неатомным ледоколом, его длина — 147 м, ширина — 29 м, автономность плавания — 60 суток, мощность силовой установки — 25 МВт.

Он будет способен непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 м и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 м.

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Контракт на строительство «Виктора Черномырдина» был заключен в 2011 г., тогда его сдача заказчику планировалась на декабрь 2015 г. Из-за ошибок в первоначальном проекте сроки сдвинулись. Изначально ледокол строился на Балтийском заводе, с осени 2017 г. достраивается на Адмиралтейских верфях (оба предприятия входят в ОСК), согласно действующему контракту сдача судна заказчику должна была состояться не позднее 25 июня 2019 г. В ноябре 2018 г. на «Викторе Черномырдине» произошел взрыв горючих паров, в пожаре сгорела проводка, пострадала система управления котлами. Пожар нанес убытки примерно на 150 млн руб. и задержал строительство на 3, 4 месяца, рассказывал Рахманов.

За годы строительства ледокол резко подорожал.

ОСК заявляет, что при сохранении изначальной цены контракта ее убыток составит 4 млрд руб., рассказали два человека, близких к Минтрансу.

Стоимость подписанного в 2011 г. контракта составляла 7,95 млрд руб. При этом ОСК в 2017 г. получила от правительства на «Виктора Черномырдина» дополнительно 700 млн руб. для смягчения эффекта от девальвации рубля, сообщал «Коммерсантъ». То есть строительство обойдется ОСК минимум в 12 млрд руб., резюмирует один из собеседников.

«12 млрд руб. — это желание ОСК, но насчитать можно и больше, ведь судно еще строится», — говорит еще один человек, близкий к Минтрансу.

Фактические затраты превышают стоимость контракта по целому ряду причин. Мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты компенсации дополнительных затрат. Часть затрат нам ранее была компенсирована.
представитель ОСК

«Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 млрд руб. Мы не проводим работу по ее увеличению», — заявил гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев. Увеличение стоимости контракта пока не происходило, подтверждает и представитель Минпромторга.

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«Холдинг еще не обращался в правительство за компенсацией дополнительных затрат, это целесообразно сделать после сдачи судна», — говорит человек, близкий к Минтрансу. Но ОСК уже попросила правительство перенести сроки сдачи, ведь сроки снова сорваны и «Росморпорт» может потребовать выплаты штрафов, добавляет собеседник. Если «Виктора Черномырдина» сдадут в конце декабря (т. е. с отставанием в полгода), то штраф только за срыв сдачи может составить 350 млн руб., следует из контракта на достройку ледокола. А возможны еще штрафы за срыв сроков отдельных работ.

При этом, по словам Лаврищева, ледовые испытания «Виктора Черномырдина» будут проведены только в марте-апреле 2020 г. в Карском море — контракт позволяет провести испытания после сдачи судна заказчику.

«По-хорошему ледовые испытания должны проводиться до сдачи ледокола, их проводит завод-изготовитель. В данном случае заказчик, принимая ледокол до испытаний, пойдет ОСК навстречу», — говорит гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.

Но верфь объективно выбилась из сроков из-за пожара, пришлось ждать перезаказанное импортное оборудование.
Михаил Бурмистров
гендиректор агентства «Infoline-аналитика»

Появления «Виктора Черномырдина» давно ждут, он должен заменить работающий с 1974 г. в том числе на Севморпути ледокол «Ермак», добавляет Бурмистров.

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