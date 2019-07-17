04:08 (мск), источник: Ведомости
Ледокол «Виктор Черномырдин» за время строительства подорожал в 1,5 раза
Стоимость самого большого в мире неатомного ледокола достигла 12 млрд рублей.
Строящийся с 2011 г. ледокол «Виктор Черномырдин» будет передан ФГУП «Росморпорт» (осуществляет проводку судов по Северному морскому пути) в декабре 2019 г. Такая договоренность была достигнута в начале июля на встрече руководителя Росморречфлота Юрия Цветкова и президента государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова. Информацию подтвердил представитель ОСК и заместитель гендиректора «Росморпорта» Василий Стругов.
Он будет способен непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 м и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 м.
Контракт на строительство «Виктора Черномырдина» был заключен в 2011 г., тогда его сдача заказчику планировалась на декабрь 2015 г.
За годы строительства ледокол резко подорожал.
Стоимость подписанного в 2011 г. контракта составляла 7,95 млрд руб. При этом ОСК в 2017 г. получила от правительства на «Виктора Черномырдина» дополнительно 700 млн руб. для смягчения эффекта от девальвации рубля, сообщал «Коммерсантъ». То есть строительство обойдется ОСК минимум в 12 млрд руб., резюмирует один из собеседников.
«12 млрд руб. — это желание ОСК, но насчитать можно и больше, ведь судно еще строится», — говорит еще один человек, близкий к Минтрансу.
Фактические затраты превышают стоимость контракта по целому ряду причин. Мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты компенсации дополнительных затрат. Часть затрат нам ранее была компенсирована.
«Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 млрд руб. Мы не проводим работу по ее увеличению», — заявил гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев. Увеличение стоимости контракта пока не происходило, подтверждает и представитель Минпромторга.
«Холдинг еще не обращался в правительство за компенсацией дополнительных затрат, это целесообразно сделать после сдачи судна», — говорит человек, близкий к Минтрансу. Но ОСК уже попросила правительство перенести сроки сдачи, ведь сроки снова сорваны и «Росморпорт» может потребовать выплаты штрафов, добавляет собеседник. Если «Виктора Черномырдина» сдадут в конце декабря (т. е. с отставанием в полгода), то штраф только за срыв сдачи может составить 350 млн руб., следует из контракта на достройку ледокола. А возможны еще штрафы за срыв сроков отдельных работ.
При этом, по словам Лаврищева, ледовые испытания «Виктора Черномырдина» будут проведены только в
«По-хорошему ледовые испытания должны проводиться до сдачи ледокола, их проводит
Но верфь объективно выбилась из сроков
из-запожара, пришлось ждать перезаказанное импортное оборудование.
Появления «Виктора Черномырдина» давно ждут, он должен заменить работающий с 1974 г. в том числе на Севморпути ледокол «Ермак», добавляет Бурмистров.