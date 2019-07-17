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17:53 (мск), источник: Forbes

Владелец Louis Vuitton обогнал Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей мира

Миллиардер Бернар Арно, владеющий LVMH, потеснил одного из создателей Microsoft Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Теперь французский бизнесмен занимает второе место, хотя еще в марте он был только четвертым.

Источник: AFP 2019

Состояние французского миллиардера Бернара Арно, по данным американского Forbes, за четыре месяца увеличилось с $76 млрд до $104,2 млрд (по данным на 17 июля). В рейтинге богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется онлайн в течении дня, Арно занял второе место, которое до этого занимал Билл Гейтс.

По данным Forbes Real Time на 17 июля, состояние Гейтса оценивается в $103,7 млрд. Получается, что Арно обгоняет его на $500 млн. Возглавляет рейтинг Forbes Real Time глава Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $164,8 млрд (сумма включает состояние членов семьи Безос — основатель Amazon недавно развелся и отдал бывшей жене Маккензи Безос 4% компании рыночной стоимостью $38 млрд).

Источник: AFP 2019
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В марте, когда американский Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира, состояние Гейтса оценивалось в $96,5 млрд. На третьем месте был американский инвестор Уоррен Баффетт с $82,5 млрд (сейчас у него четвертое место в рейтинге Forbes Real Time и состояние в $83,9 млрд). Арно в марте был только четвертым с $76 млрд.

Арно является владельцем группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. В июне 2019 года он стал третьим в мире человеком, состояние которого достигло $100 млрд. До него этот рубеж преодолели Безос и Гейтс. Первый сделал это еще в 2017 году, а второй только в апреле 2019-го.

Весной семья Бернара Арно объявила, что пожертвует €200 млн на реконструкцию разрушенного пожаром Нотр-Дама. «Семья Арно и группа LVMH выражает свою солидарность и объединяется, чтобы помочь восстановить этот необыкновенный собор, который является символом Франции, ее наследия и французского единства», — говорилось в заявлении от имени Арно. Впрочем, спустя два месяца официальный представитель собора Андре Фино заявил AP, что французские миллиардеры пока не перечислили ни цента на восстановление памятника архитектуры.

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Клара Минак

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