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11:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Регионы предложили создать реестр бедных россиян

Власти регионов, где запущена пилотная версия проекта по борьбе с бедностью, предложили создать региональные реестры людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, сообщила пресс-служба Минтруда России.

Источник: РИА "Новости"

По информации министерства, были подготовлены предложения и по созданию системы мониторинга уровня жизни населения.

«Подготовлены предложения по формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению», — сообщили в Минтруде. Министерство отметило, что власти предложили сократить бедность за счет введения мер в сферах занятости, здравоохранения и образования, а также создания системы мониторинга самозанятого населения.

Ранее социологи «Ромира» выяснили, что 24% россиян вынуждены экономить на еде. Больше, чем на еде, россияне экономили на путешествиях (29%). Социологи пришли к выводу, что россияне вернулись к жесткой экономии. Только 17% респондентов сообщили, что ни на чем не экономят (в 2016 году их было 11%, в 2017-м — 18%, а в 2018-м — 24%).

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