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16:28 (мск), источник: Life.ru

Банки хотят изменить порядок оплаты кредитов. Чем это грозит заёмщику

Российские банки хотят самостоятельно определять последовательность погашения задолженности по кредитам. С одной стороны, это может помочь заёмщикам быстрее погасить заём. С другой — клиенты банков рискуют потерять больше денег. Лайф разбирался, в чём плюсы и минусы инициативы.

Источник: РИА "Новости"

Банкиры выступают за изменение условий кредитных договоров. Сейчас эту инициативу будет рассматривать Центробанк. Речь идёт о порядке выплаты задолженности по кредитам. Сейчас он определяется Гражданским кодексом и законом «О потребительском кредите (займе)». В первую очередь гасятся просроченные проценты, а уже потом просроченный основной долг, штрафы и пени.

Этот порядок банкиры предлагают изменить.

В частности, разрешить сначала выплачивать тело долга, а потом уже проценты и пени. На первый взгляд кажется, что инициатива действительно правильная. Таким образом клиенту будет легче избавиться от займа.

— Изменение порядка позитивно для системы в целом, что делает практику погашения более гибкой, учитывающей индивидуальные особенности каждой ситуации, — считает руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Сейчас заёмщики вынуждены гасить проценты, тогда как денег просто недостаточно для погашения задолженности по телу кредита, и она растёт, несмотря на произведённые платежи. В таких ситуациях сумма просрочки увеличивается.
Марк Гойхман
 руководитель группы аналитиков ЦАФТ
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Впрочем, заёмщики насторожились. И неспроста. 90% ипотечных заёмщиков России находятся в ситуации так называемого negative equity — то есть рыночная стоимость заложенного у банка недвижимого имущества ниже, чем долг такого заёмщика перед банком, отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. В такой ситуации банки стараются всеми силами снизить количество задолженностей, но не себе в убыток.

— Для банка кредит — это идеальный инструмент заработка с рисками, которые заложены в процентной ставке, — напоминает старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Реальных оснований обеспечить в такой ситуации лучшие условия для потребителей у банков нет, им это невыгодно. Если речь идёт именно о том, что банки хотят взять под контроль очерёдность погашения кредита заёмщиком, то потребитель, как бы ни старались финансовые организации убедить в пользе этой идеи, окажется в ещё более уязвимом положении.

Если банкам разрешат внести изменения в законодательство, кредиторы смогут сами определять порядок выплаты кредита. Этот механизм впоследствии можно повернуть удобным банку образом, отмечает Анна Бодрова.
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По её словам, банку выгодно, чтобы сначала гасилось тело долга. Дело в том, что выплаты в этом случае будут больше. Так что, по сути, банкиры выступили с инициативой, которая выгодна в первую очередь им самим.

— Вполне возможно, что воспользоваться новыми условиями займа смогут далеко не все желающие, а само нововведение планируется, скорее, как маркетинговый ход, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — К тому же человеку, попавшему в трудную финансовую ситуацию, не так уж и важно, в каком порядке будет погашаться его задолженность, так как в конечном итоге ежемесячный платёж и общая сумма останутся неизменными.

Сейчас уже есть механизм, который может реально облегчить ситуацию заёмщикам — это реструктуризация задолженности. Она подразумевает заключение нового договора на более выгодных условиях для заёмщика, что не запрещается законодательством. Вероятно, банки стремятся получить некий механизм, который позволит им лишь создавать видимость решения ситуации, заключает Геннадий Николаев.

Клиенту будет предложена не реструктуризация, а изменение порядка оплаты долга. В результате он оплатит не меньшую сумму, а выплатит полную стоимость кредита со всеми сопутствующими процентами и пенями.
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