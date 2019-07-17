Российские банки разом снизили ставки по ипотеке

Так, в банке «ФК Открытие» ставки по ипотеке уменьшили на 0,3−0,6 пункта. Теперь взять кредит можно от 9,9% годовых на новостройки и готовое жильё. В Альфа-банке ипотеку можно взять от 9,69% годовых. К тренду присоединились Газпромбанк и банк «Дом. РФ». Это же планирует сделать и Московский кредитный банк.
Ставки по ипотеке могут упасть ещё ниже, если ключевая ставка и инфляция будут дальше снижаться до конца 2019 года, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Снижение ипотечных ставок началось ещё в середине июня 2019 года. Первыми на это пошли Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Уралсиб», «Возрождение» и «Абсолют».
В мае 2019 года банки выдали 85 057 ипотечных кредитов, сообщил ЦБ. По сравнению с апрелем показатели по выдаче кредита упали на 22%, а по сравнению с маем 2018 года ипотеку взяли на 28% меньше людей.
Напомним, долги россиян по кредитам рекордно выросли за последние пять лет. Объём задолженностей по кредитам вырос до 14,9 триллиона рублей. Так, по данным РИА «Новости», каждый работающий гражданин России должен банку в среднем 199 тыс. рублей.