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15:50 (мск), источник: RNS

Google прекратил работу над поисковиком для Китая

Google остановила разработку поисковика Dragonfly, который планировалось внедрить в Китае вместо обычной версии поисковика компании, сообщает Engadget.

«Спорный проект Google Dragonfly официально отменён. На судебном комитете Сената на этой неделе вице-президент Google по государственной политике Каран Бхатия заявил, что работа над цензурированной поисковой системой в Китае “прекращена”. Позже пресс-секретарь компании подтвердил, что Google не планирует запускать поисковик в Китае, и что над таким проектом не ведется никакой работы», — отмечает издание.

Утечка документов указывала на то, что поисковое приложение, ориентированное на Китай, должно было автоматически идентифицировать веб-страницы, заблокированные на территории страны, и удалять их из результатов поиска.

Это бы включало в себя информацию о свободе слова и политической оппозиции, а также любые негативные упоминания авторитарных правительств, пишет Engadget.

«Хотя Google и подтверждал, что работает над проектом под кодовым названием Dragonfly, компания не сообщала никаких подробностей о нем, за исключением того, что его разработка идет хорошо. Тем не менее, Dragonfly столкнулась с глобальной негативной реакцией, как только о проекте появилось больше подробностей: Amnesty International организовала протест против проекта, а Конгресс допросил по теме босса Google Сундара Пичаи», — отмечает Engadget.

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