15:50 (мск), источник: RNS
Google прекратил работу над поисковиком для Китая
Google остановила разработку поисковика Dragonfly, который планировалось внедрить в Китае вместо обычной версии поисковика компании, сообщает Engadget.
«Спорный проект Google Dragonfly официально отменён. На судебном комитете Сената на этой неделе
Утечка документов указывала на то, что поисковое приложение, ориентированное на Китай, должно было автоматически идентифицировать
«Хотя Google и подтверждал, что работает над проектом под кодовым названием Dragonfly, компания не сообщала никаких подробностей о нем, за исключением того, что его разработка идет хорошо. Тем не менее, Dragonfly столкнулась с глобальной негативной реакцией, как только о проекте появилось больше подробностей: Amnesty International организовала протест против проекта, а Конгресс допросил по теме босса Google Сундара Пичаи», — отмечает Engadget.