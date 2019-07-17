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19:21 (мск), источник: Ведомости

Росстат зафиксировал падение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в первой половине 2019 г. снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения в январе-июне 2018 г. доходы населения выросли на 1,3%.

Источник: Reuters

Во втором квартале 2019 г. падение доходов россиян составило 0,2% год к году. Росстат также пересмотрел оценку реальных доходов за первый квартал. Их падение оказалось значительнее — 2,5% вместо заявленных ранее 2,3%.

При этом реальные зарплаты россиян, по оценке Росстата, во втором квартале выросли на 2,3%, а в первом полугодии — на 1,8%. Среднемесячная начисленная зарплата в июне составила 49840 руб.

Доходы населения падали пять лет подряд, начиная с 2014 г. Однако в апреле Росстат пересчитал по новой методике реальные доходы россиян за прежние годы. После пересчета оказалось, что доходы населения падали не пять, а четыре года подряд, так как в 2018 г. падение доходов на 0,1% сменилось ростом на 0,2%.

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