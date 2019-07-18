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12:44 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россияне стали есть больше устриц. Это благодаря санкциям

В России растут объёмы вылова и выращивания устриц на специальных фермах. Деликатесы реализуют внутри страны, в 2018 году их не экспортировали, пишет РБК.

В России растут объёмы вылова и выращивания устриц на специальных фермах. Деликатесы реализуют внутри страны, в 2018 году их не экспортировали, пишет РБК.

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В Приморском крае в 2018 году вырастили 1,26 тыс. тонн устриц. Это в 14 раз больше, чем в 2017 году. В Крыму объёмы производства за то же время выросли вдвое, и в 2019 году тенденция сохраняется.

Выросли и показатели импорта — за 2018 год в страну привезли 332,6 тонны устриц (на 18% больше, чем в 2017 году). Главным поставщиком для России стал Тунис.

По мнению Росрыболовства, развитию рынка морских деликатесов способствовало продуктовое эмбарго, которое стало ответом на антироссийские санкции в 2014 году.

До экономических ограничений в стране практически не разводили устриц. Почти все морские деликатесы были импортированы из стран Евросоюза. После введения санкций Росрыболовство начало проводить аукционы по выдаче участков под устричный бизнес. Теперь этой сферой в Приморье занимаются уже около 200 предприятий.

Россияне распробовали устриц
Во время загрузки произошла ошибка.
9 августа 2018© Ньюстюб
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