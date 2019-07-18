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16:28 (мск), источник: Ведомости

Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы

Для этого ее смешают с чистой нефтью.

Источник: РИА "Новости"

Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».

«Согласно дорожной карте, мы “грязную” нефть забрали себе и дальше смотрим варианты, каким образом ее можно переработать или подмешать, с какой долей. Частично это будет переработка на наших заводах», — объяснил Рубцов. На вопрос, связаны ли колебания органических хлоридов в порту Усть-Луга с тем, что загрязненная нефть уже подмешивается, Рубцов ответил: «Конечно, немного подмешивается. Вы же видите наши сообщения, мы даем рынку понимание перспективы, что это 3−4 ppm, до 4 ppm (частей на миллион, относительно невысокая концентрации органических хлоридов). То есть это содержание, которое все заводы могут принимать. Ранее было до 2 ppm, сейчас с предлагаемым содержанием проблем [у НПЗ] нет. Мы проводим анализ, важно, как это влияет на ценообразование. От такой нефти никто не отказывается, вопрос только стоимости. Есть же рынок», — описал ситуацию директор департамента.

Новость
Хлор в законе

В апреле президент «Транснефти» Николай Токарев на встрече с президентом Владимиром Путиным предупреждал, что загрязненную нефть компания будет смешивать с нормальной нефтью в Новороссийске и дальше ее продавать.

«Ведомости» ожидают комментарии нефтяных компаний.

Российская нефть Urals с большим содержанием хлорорганики попала в нефтепровод «Дружба» и через него на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. Часть ее пошла дальше и достигла европейских потребителей — они сразу прекратили прокачку. Загрязнение стало следствием мошенничества с поставками нефти, отмечали в «Транснефти».

После того как загрязненная нефть была возвращена в Россию, «Транснефть» 1 июля возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».

9 июля «Роснефть» сообщила, что вынуждена снизить добычу «Юганскнефтегаза»: «Трансненфть» сократила прием сырья, так как в трубопроводах остается нефть с высоким содержанием хлорорганики. «Юганскнефтегаз» сейчас не испытывает никаких ограничений в сдаче нефти в систему «Транснефти», сообщил 18 июля министр энергетики Александр Новак.

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