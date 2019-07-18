16:28 (мск), источник: Ведомости
Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы
Для этого ее смешают с чистой нефтью.
Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
«Согласно дорожной карте, мы “грязную” нефть забрали себе и дальше смотрим варианты, каким образом ее можно переработать или подмешать, с какой долей. Частично это будет переработка на наших заводах», — объяснил Рубцов. На вопрос, связаны ли колебания органических хлоридов в порту
В апреле президент «Транснефти» Николай Токарев на встрече с президентом Владимиром Путиным предупреждал, что загрязненную нефть компания будет смешивать с нормальной нефтью в Новороссийске и дальше ее продавать.
«Ведомости» ожидают комментарии нефтяных компаний.
Российская нефть Urals с большим содержанием хлорорганики попала в нефтепровод «Дружба» и через него на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. Часть ее пошла дальше и достигла европейских потребителей — они сразу прекратили прокачку. Загрязнение стало следствием мошенничества с поставками нефти, отмечали в «Транснефти».
После того как загрязненная нефть была возвращена в Россию, «Транснефть» 1 июля возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».
9 июля «Роснефть» сообщила, что вынуждена снизить добычу «Юганскнефтегаза»: «Трансненфть» сократила прием сырья, так как в трубопроводах остается нефть с высоким содержанием хлорорганики. «Юганскнефтегаз» сейчас не испытывает никаких ограничений в сдаче нефти в систему «Транснефти», сообщил 18 июля министр энергетики Александр Новак.