17:47 (мск), источник: Forbes
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 000 рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, зарабатывает меньше 34 335 рублей, следует из данных Росстата. Наибольшие зарплаты — у рыболовов.
Медианное значение зарплаты в России в апреле 2019 года составило 34 335 рублей, следует из исследования, которое Росстат проводит раз в два года. Это значит, что половина россиян получает больше этой суммы, другая половина — меньше, пояснил РБК директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.
В выборку Росстата попали зарплаты почти 27,1 млн человек, которые работают на 101 400 крупных и средних предприятиях. Субъекты малого предпринимательства исследование не рассматривало. Если бы Росстат охватил малые и микропредприятия, медианное значение зарплаты было бы еще меньше, отметил Гимпельсон.
Наибольшая медианная зарплата, как следует из данных Росстата, — в
Самые низкие значения медианной зарплаты— на Кавказе. В
В Москве медианная зарплата — 66 103 рубля, средняя — 96 042 рубля. В
При этом зарплаты 20% самых высокооплачиваемых работников составили 48% — почти половину — всех средств, направленных на оплату труда. 10% самых высокооплачиваемых работников из выборки получают в среднем 157 200 рублей. Это в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — она на уровне 12 000 рублей.