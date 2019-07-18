18:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Перекрестное субсидирование поживет без бюджета
Минэкономики отказалось от разработки радикальной реформы.
Попытка Минэкономики радикальным образом расшить проблему перекрестного субсидирования (когда заниженные тарифы одних потребителей дотируются другими) в электроэнергетике потерпела неудачу. Министерство 17 июля предложило переложить на бюджет тарифную нагрузку в размере до 402 млрд руб., но уже на следующий день убрало размещенный для обсуждения проект указа президента. По словам источников «Ъ», основной причиной отказа стало отрицательное отношение к идее первого
Минэкономики отказалось от дальнейшей разработки проекта указа президента о полной ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике с 2020 года.
Исходно проект был размещен на regulation.gov.ru 17 июля, но уже на следующий день удален с портала нормативных правовых активов. Такое случается редко — обычно даже конфликтный и противоречивый проект все же проходит общественное обсуждение, и его судьба решается уже в ходе дальнейших обсуждений между ведомствами.
Собеседники «Ъ» уточняют, что позиция Минфина по этому вопросу была бы изначально отрицательной. Хотя бюджет 2019 года, как ожидается, будет иметь профицит 1,8 трлн руб., эти средства нельзя направить на расходы
В Минэкономики «Ъ» не пояснили, почему был удален проект указа. В Минфине «Ъ» 17 июля говорили, что «рассмотрят предложения, подготовленные Минэкономразвития России». Там отмечали, что все вопросы выделения средств из бюджета рассматриваются в рамках бюджетного процесса, а бюджет на 2020−2022 годы будет сформирован осенью этого года.
Вопрос снижения перекрестного субсидирования в электроэнергетике возобновляется правительством регулярно, но решений, которые существенным образом повлияли бы на решение проблемы, до сих пор не принималось. Еще реформа электроэнергетики предполагала, что перекрестное субсидирование, когда тарифы для населения занижаются за счет повышения цен для промпотребителей, будет со временем ликвидировано. Предполагалось, что постепенно тарифы для граждан и промышленности должны будут сблизиться. Но до сих пор тарифы для населения гораздо ниже, чем у бизнеса.
При новом круге обсуждения в правительстве Минэкономики предлагало ввести социальную норму энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы для граждан и частных домовладений. Но
Они должны снизить объем перекрестного субсидирования примерно на 100 млрд руб. в год, говорил «Ъ»
Минэкономики 17 июля предлагало переложить на бюджет хотя бы поддержку конкретных энергопроектов, за которые сейчас платит оптовый рынок: снижение энерготарифов на Дальнем Востоке (около 32 млрд руб. в год), платежи за регионы, перешедшие со свободного энергорынка на тариф (до 20 млрд руб.), строительство новых ТЭС в Калининградской области (до 15 млрд руб.), строительство мусоросжигающих ТЭС и станций с большими экспериментальными российскими газовыми турбинами.
Татьяна Дятел.