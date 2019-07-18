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19:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Киев ввел спецпошлины на топливо из России

Но их размер оказался символическим.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство Украины в ответ на ужесточение правил поставки нефти и нефтепродуктов из РФ решило ввести спецпошлины на российские дизтопливо и сжиженный углеводородный газ. Ключевыми поставщиками являются «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, они в прошлом году обеспечивали примерно 40% украинского рынка дизельного топлива, экспортировав 2,6 млн тонн. Впрочем, размер введенных спецпошлин скорее символический: 3,75% для дизтоплива и 1,75% для сжиженных углеводородных газов.

Правительство Украины ввело спецпошлины на импорт российского дизтоплива и сжиженных углеводородных газов (СУГ), сообщил в Facebook представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

«Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций», — пояснил украинский чиновник.

Российское правительство еще весной ужесточило правила ввоза нефти, нефтепродуктов и угля на Украину: теперь для экспорта в эту страну с 1 июня требуется получать спецразрешение Минэкономики. В список попали бензин, дизтопливо и СУГ.

По сообщению господина Геруса, спецпошлины будут введены с 1 августа, но размер их будет символическим — 3,75% от таможенной стоимости дизтоплива и 1,75% — для СУГ. С 1 октября 2020 года ставки пошлин будут увеличены до 4% для дизтоплива и 3% — для СУГ.

Поставщиками СУГ и дизтоплива, которое идет по трубопроводу, на Украину были ЛУКОЙЛ и «Роснефть». По данным консалтинговой группы А-95, в 2018 году они обеспечили дизтопливом 40% украинского рынка (2,6 млн тонн). Импорт российских СУГ в 2018 году составил 503 тыс. тонн, доля на рынке — 29%. «Если обычная рыночная маржа в крупном опте составляет $10−12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35−40», — пишет господин Герус. По его словам, на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, есть основания для еще некоторого снижения розничных цен.

В мае украинское правительство также пошло на новые санкционные ограничения против РФ, которые касались торговли между странами. Запрет коснулся импорта из РФ линкера, цемента и фанеры, а спецпошлины — минудобрений и черных металлов.

Дмитрий Козлов

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