01:02 (мск), источник: Известия
Рынок без спроса: данные о россиянах смогут использовать без их ведома
Компании и государство будут обязаны полностью их обезличить.
В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. Поправки к закону «О персональных данных» представил правительству
Нововведения станут драйвером развития рынка больших данных (Big Data) в России — для граждан это будет означать удобное размещение остановок транспорта, появление школ и поликлиник там, где это действительно необходимо, уверены эксперты. Однако они беспокоятся, что по мере роста оборота информации вырастут и риски утечки персональных данных.
Под информацией, которую можно обезличить, подразумеваются данные о местоположении человека, его пол, возраст, а также средний счет за сотовую связь (ARPU), сказал «Известиям» руководитель правового комитета Ассоциации больших данных (в нее входят Сбербанк, Газпромбанк, «Яндекс», Mail.Ru Group, «Ростелеком», «Мегафон» и др.) Никита Данилов.
— Получить согласие десятков миллионов клиентов, абонентов и пользователей
Правительство уже дало положительное финансовое заключение на поправки в законопроект «О персональных данных», разработанные
Работа с экспертами над основными положениями законопроекта продолжается, уточнили в
Представитель партии отметил, что работа ведется над основными разделами документа, связанными с положениями о свободно распространяемой информации, регулированием персональных данных в сфере трудовых отношений и формах согласия на их обработку.
В Минкомсвязи не запрос «Известий» не ответили.
По разным оценкам, рынок больших данных в России составляет 10−30 млрд рублей, говорила в начале этого года президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.
Рост выручки российских предприятий и общеэкономический эффект может составить 0,5−1,5% ВВП, отмечала она.
Готовящиеся изменения актуальны, поскольку введут в законодательство понятие обезличенной информации — это будет стимулировать развитие рынка больших данных, считает представитель «Мегафона».
Те, кто могли бы использовать обезличенные данные о конкретных людях для развития бизнеса и улучшения качества жизни (если речь идет о госструктурах), зачастую боятся это делать, опасаясь претензий надзорных органов, сетует он.
Ассоциация больших данных сейчас готовит свои предложения, касающиеся самых разных аспектов использования этой информации. Эксперт надеется, что большие данные войдут в общую концепцию регулирования цифровой экономики, которую разрабатывает Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
Законодательное упрощение работы с большими данными может снять барьер при создании новых продуктов, сказала «Известиям» представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.
Обезличенными сведениями «Вымпелком» делится и с другими организациями: например, для аналитики потоков населения при расчете эффективности размещения новых офисов банков или продуктовых магазинов. Интересуют эти данные и девелоперов, а также фармацевтические компании, отмечает Анна Айбашева.
Как писали «Известия», «Яндекс» зарегистрировал патент «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства».
Экономический эффект от использования Big Data в МТС составил 3,5 млрд рублей за три года, сказал ее представитель Алексей Меркутов. Анализ больших данных и его результаты используются практически во всех функциональных направлениях работы компании — маркетинг, обслуживание, планирование сети, HR, розница, продажи, капитальные затраты. За счет таргетированных индивидуальных предложений, сформированных на основе аналитики Big Data по итогам I квартала 2019 года, МТС Банк увеличил выдачу кредитов физлицам, отмечает Алексей Меркутов.
Представитель «Мегафона» приводит в пример платформу поиска пропавших людей. Она сама находит на основе геотаргетинга абонентов, которые могли быть недалеко от места пропажи, и рассылает им SMS с просьбой о помощи. Собранные данные потом передаются
По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, процедура обезличивания информации непрозрачна для пользователя, абонента или покупателя