10:06 (мск), источник: Ведомости
ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
ЦБ отозвал лицензию у московского
С банка по решению суда была взыскана крупная сумма денежных средств, отмечает ЦБ. Это привело к потере ликвидности и значительному снижению капитала (более 35%). Банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме того, «Жилкредит» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
«Жилкредит» по состоянию на 1 июля занимал 420 место по величине активов в российской банковской системе. Банк является участником системы страхования вкладов.
Банк «Жилкредит» принадлежит Анне Рибицкой. В апреле 2018 г. ее заподозрили в посредничестве в передаче взятки бывшему заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову. В сентябре прошлого года против Рибицкой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.