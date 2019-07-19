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10:06 (мск), источник: Ведомости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

ЦБ отозвал лицензию у московского жилищно-кредитного коммерческого банка «Жилкредит», сообщается на сайте регулятора.

Источник: AP 2019

С банка по решению суда была взыскана крупная сумма денежных средств, отмечает ЦБ. Это привело к потере ликвидности и значительному снижению капитала (более 35%). Банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме того, «Жилкредит» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.

«Жилкредит» по состоянию на 1 июля занимал 420 место по величине активов в российской банковской системе. Банк является участником системы страхования вкладов.

Банк «Жилкредит» принадлежит Анне Рибицкой. В апреле 2018 г. ее заподозрили в посредничестве в передаче взятки бывшему заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову. В сентябре прошлого года против Рибицкой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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