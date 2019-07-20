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06:34 (мск), источник: РИА Новости

Названы наименее востребованные в России профессии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.

Источник: РИА "Новости"

Институт проанализировал спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата.

«Низкий спрос на педагогов средней школы — 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% — в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе», — сообщили во ВНИИ.

В институте также рассказали, что на рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем художественных галерей, музеев, библиотек.

Не относятся к дефицитным профессиям продавцы и охранники, несмотря на их массовость: количество вакансий в этих сферах самое большое — на конец 2018 года 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.

Не удовлетворен спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.
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Выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках проводится Росстатом раз в два года.

Несмотря на то, что данные в нем приведены на конец 2018 года, «по ним можно судить о ситуации, где и какие специалисты требуются», отметили во ВНИИ труда.

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).

Мужчины выбирали такие виды деятельности, как водитель или оператор подвижного оборудования (6,6 миллиона человек), рабочий металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона) или сферы строительства (2,2 миллиона).

Кроме того, среди мужчин много охранников (2,2 миллиона) и специалистов в области науки и техники (2,1 миллиона).

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