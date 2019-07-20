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07:45 (мск), источник: Российская газета

Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю

Глобальный рынок сейчас находится в ожидании решения ФРС США по базовой процентной ставке. Специально для «Российской газеты» Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ, предположил действия американского регулятора по ставке и рассказал, что ждать мировой экономике и курсу рубля.

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Источник: Reuters

У большинства участников финансового рынка не вызывает сомнения, что на заседании ФРС США 30−31 июля ставка впервые за 10 лет будет понижена. И это не удивительно на фоне «торговых войн», угрозы замедления роста мирового ВВП, опасностей дефолтов по долларовым кредитам в развивающихся странах и стремления Дональда Трампа к ослаблению доллара.

Вероятность изменения ставки хорошо отражают биржевые фьючерсы на нее. Они показывают 100 процентов убежденности в снижении ставки в июле на 0,25 процентных пункта.

А вероятность дальнейшего сокращения еще на 0,25 процентных пункта, до 2 процентов, составляет 65 процентов для следующего, сентябрьского заседания.

Ставка как лекарство: в чем польза и вред

Низкую ставку ФРС можно рассматривать для экономики как лекарство — по аналогии, например, с препаратом для регулирования давления у человека. Если давление пониженное, то для его повышения доктор прописывает микстуру. Так и в экономике лечащий врач-ФРС уменьшает ставку своего кредитования, чтобы более дешевые кредиты стимулировали вложения в производство, увеличение занятости и зарплат, здоровый спрос, нормальную инфляцию в 2 процента и прочее.

Это и происходило во время кризиса 2007−2008 годов, когда ФРС стала понижать ставку с 5,25 процента, доведя ее до 0,25 процента в 2008 году.

Но ведь когда больной человек выздоравливает, ему отменяют лекарство, иначе давление станет уже повышенным. А это тоже болезнь, не менее опасная. Лечение не должно вредить живому организму — будь то человек или экономика.

Для нее сохранение низких ставок при выходе из кризиса означает возможность «гипертонии», перегрева, избыточной инфляции, надувания «пузырей» на рынках акций, недвижимости и прочих опасных болезней, чреватых последующими обвалами.

Поэтому Федрезерв с 2016 года начал постепенно поднимать процент с 0,25 процента до нынешних 2,5 процента. Причем последнее повышение с 2,25 процента было в декабре 2018 года и сопровождалось риторикой о дальнейшем увеличении ставки дважды в 2019 году.

Реакция экономики России и курса рубля

Уменьшение ставки ФРС в целом позитивно для мировой экономики, оно снижает стоимость заимствований не только в США, но и на внешних рынках, учитывая доминирующую роль доллара в финансовом мире.

Тем самым стимулируется спрос на инвестиции, на рисковые и сырьевые активы. В данном плане это выгодно и для России, повышает потребности в энергоносителях, цены наших экспортных товаров, увеличивает приток средств в страну. Ведь если кредиты в мире становятся дешевле, то выгоднее вкладывать в производство, увеличивается выпуск товаров, для этого больше требуется сырья и энергии. При прочих равных условиях это поддерживает стоимость углеводородов.

Для курса рубля понижение ставки ФРС означает существенную поддержку. Срезание процента Федрезерва делает менее привлекательными и доходными покупки долларовых активов, уменьшает курс «зеленого», в том числе и к рублю.

Само объявление о снижении ставки ФРС стало одной из основных причин ослабления доллара к рублю с рубежа почти в 70 рублей к нынешним 62−63 рублям. Но во многом эффект уже отыгран рынком заранее, и если действительно произойдет уменьшение ставки, то реакция не окажется сильной. А вот в случае, если ФРС пересмотрит планы снижения ставки после июля, рубль ощутит давление вниз.

В то же время и Банк России предполагает уменьшать свою ключевую ставку — для нашей страны такое лекарство исключительно важно сейчас. Но это — фактор ослабления для рубля, так же, как и низкие темпы роста экономических показателей в стране. Поэтому в сочетании таких разнонаправленных драйверов маловероятно дальнейшее существенное укрепление российской валюты в предстоящие месяцы.

Наиболее актуальный диапазон колебаний курса рубля — 61,5−66 к доллару в перспективе до конца года.

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5 июня© Ньюстюб
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