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10:52 (мск), источник: Интерфакс

Калининская АЭС включила в сеть энергоблок № 1 после сбоя

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Калининская АЭС включила в сеть энергоблок № 1, отключенный в четверг в результате сбоя, сообщает пресс-центр атомной станции.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению, энергоблок был подключен накануне в 22:23 после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве. По состоянию на 08:00 20 субботы, мощность энергоблока составляет 1070 МВт.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 1, № 3 и № 4 Калининской АЭС.
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Их суммарная нагрузка составляет 3124 МВт. На энергоблоке № 2 ведется подготовка к включению в сеть с последующим набором мощности.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

Как сообщалось, три из четырех энергоблоков Калининской АЭС были отключены от сети из-за короткого замыкания, произошедшего в 05:05 четверга на одном из трансформаторов открытого распределительного устройства атомной станции. Отключились высоковольтные линии электропередачи «Белозерская» (750 кВ) и «Опытная» (750 кВ), в результате были отключены от сети энергоблоки №№ 1, 2 и 4. Четвертый энергоблок был подключен уже около 20:00 четверга.

Отключение не нарушило энергоснабжение потребителей Тверской области. Радиационный фон не изменялся и находился на уровне естественного фона.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

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