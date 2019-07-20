10:52 (мск), источник: Интерфакс
Калининская АЭС включила в сеть энергоблок № 1 после сбоя
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Калининская АЭС включила в сеть энергоблок № 1, отключенный в четверг в результате сбоя, сообщает
Согласно сообщению, энергоблок был подключен накануне в 22:23 после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве. По состоянию на 08:00 20 субботы, мощность энергоблока составляет 1070 МВт.
Их суммарная нагрузка составляет 3124 МВт. На энергоблоке № 2 ведется подготовка к включению в сеть с последующим набором мощности.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.
Как сообщалось, три из четырех энергоблоков Калининской АЭС были отключены от сети
Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с