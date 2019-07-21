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19:35 (мск), источник: Ведомости

Орешкин спрогнозировал «взрыв» в экономике из-за закредитованности населения

Проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам Министерства экономического развития, «в любом случае взорвется» в 2021 г. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Источник: РИА "Новости"
Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 г. она в любом случае взорвется, мы до 2022 г. уже не дотянем.
Максим Орешкин
министр экономического развития (цитата по ТАСС)

Министр отметил, что Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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В интервью Орешкин также подчеркнул, что между Минэкономразвития и Центробанком нет никакого противостояния, а есть публичная дискуссия по ряду экономических вопросов.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

Справка
В России усложнили получение потребительских кредитов. Что изменилось?С 1 июля в России вступают в силу новые ограничения в потребительском кредитовании.
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