02:06 (мск), источник: Коммерсантъ
«Победа» запустит собственного туроператора
Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») создаст собственного туроператора PobedaTravel, сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.
«В рамках проекта, помимо покупки билетов, клиенты смогут забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, сервис запустят в рамках одного юрлица с «Победой», так как лоукостер уже включен в реестр туроператоров РФ. PobedaTravel будет агрегировать лучшие варианты размещения во всех городах маршрутной сети авиакомпании. При этом, сервис сможет работать автономно от «Победы»: для него создадут собственный сайт и социальные сети. Однако, добавил господин Калмыков, для клиентов PobedaTravel багаж так и останется дополнительной услугой.
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