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02:06 (мск), источник: Коммерсантъ

«Победа» запустит собственного туроператора

Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») создаст собственного туроператора PobedaTravel, сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.

«В рамках проекта, помимо покупки билетов, клиенты смогут забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сервис запустят в рамках одного юрлица с «Победой», так как лоукостер уже включен в реестр туроператоров РФ. PobedaTravel будет агрегировать лучшие варианты размещения во всех городах маршрутной сети авиакомпании. При этом, сервис сможет работать автономно от «Победы»: для него создадут собственный сайт и социальные сети. Однако, добавил господин Калмыков, для клиентов PobedaTravel багаж так и останется дополнительной услугой.

Напомним, компания разрешает провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом до 10 кг и габаритами 36×30х4 см и одного из предметов из «списка Минтранса» (сумка, портфель, пакет из duty-free и т. д.). Одновременно у пассажиров есть возможность воспользоваться действующими правилами: взять в салон любое количество вещей габаритами 36×30х27 см.

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