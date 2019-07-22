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03:46 (мск), источник: Ведомости

РБК: Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union ввела лимит на денежные переводы за границу на уровне 600 000 руб. в месяц в одну страну, говорится на сайте компании. Новые правила переводов начали действовать с 22 июля, уточняет РБК со ссылкой на письмо, которое платежная система разослала своим партнерам.

Источник: AP 2019

В письме поясняется, что лимит на сумму переводов был введен для соблюдения закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендаций Центробанка от 14 января. В них Банк России призвал кредитные организации внимательно следить за отдельными операциями клиентов. До этого трансграничные переводы были ограничены суммой $5000 за одну операцию.

Таким образом, Western Union стремится «минимизировать риски использования системы Western Union в противоправных целях», говорится в письме. В нем отмечается, что лимиты переводов, которые были установлены ранее для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 000 руб. в месяц, остаются без изменений. РБК направил запрос в Western Union и ЦБ.

По данным на 30 сентября 2018 г., Western Union осуществляла денежные переводы более чем в 200 странах и территориях мира. Об этом говорится на сайте компании. По информации регулятора, за прошлый год россияне перевели через платежные системы, в том числе Western Union, «Золотая корона» и другие, в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27 500 руб.

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