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13:28 (мск), источник: Секрет Фирмы

Руководителей «Вертолётов России» накормят крабами и креветками за 12 млн рублей

АО «Вертолёты России», которая является дочерней управляющей компанией одноимённого холдинга, объявила тендер стоимостью 12 млн рублей. На эту сумму до 30 апреля 2020 года будут закуплены обеды для руководства холдинга.

Источник: Terje Sollie/CC0

Контракт выиграла засекреченная компания, название которой не раскрывается из-за санкций.

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Согласно техзаданию, комплексный обед «премиум-класса» должен состоять из салата, супа, горячего блюда с гарниром, холодных закусок, а также десерта и напитка. Стоимость обеда на одного человека оценивается в 2100 рублей.

На закуску начальству холдинга подадут салат «Цезарь» с креветками и пармезаном, салат по-милански с телятиной и дайконом, салат с осьминогом, салат с крабом и рукколой. На первое высокопоставленных руководителей ожидают гаспачо с крабом, сырный суп с креветками, мальтийский суп «Альджото» или качукко с морепродуктами.

Вторые блюда также будут довольно разнообразными: язычки ягнят с гречкой, осетрина со шпинатом и диким рисом, телячья печень по-ливорийски и котлета из дикого кабана с лисичками. На десерт предложат «пьяную грушу» или дынный крем с лимонно-маракуйевым желе и ванильным бисквитом.

Ранее «Вертолёты России» заявили о планах запуска авиатакси в Москве и Подмосковье после 2025 года. Цена такого путешествия может составить около 3000 рублей с человека за 15 минут полёта.

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