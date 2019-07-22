Руководителей «Вертолётов России» накормят крабами и креветками за 12 млн рублей

Контракт выиграла засекреченная компания, название которой не раскрывается из-за санкций.
Согласно техзаданию, комплексный обед «премиум-класса» должен состоять из салата, супа, горячего блюда с гарниром, холодных закусок, а также десерта и напитка. Стоимость обеда на одного человека оценивается в 2100 рублей.
На закуску начальству холдинга подадут салат «Цезарь» с креветками и пармезаном, салат по-милански с телятиной и дайконом, салат с осьминогом, салат с крабом и рукколой. На первое высокопоставленных руководителей ожидают гаспачо с крабом, сырный суп с креветками, мальтийский суп «Альджото» или качукко с морепродуктами.
Вторые блюда также будут довольно разнообразными: язычки ягнят с гречкой, осетрина со шпинатом и диким рисом, телячья печень по-ливорийски и котлета из дикого кабана с лисичками. На десерт предложат «пьяную грушу» или дынный крем с лимонно-маракуйевым желе и ванильным бисквитом.
Ранее «Вертолёты России» заявили о планах запуска авиатакси в Москве и Подмосковье после 2025 года. Цена такого путешествия может составить около 3000 рублей с человека за 15 минут полёта.