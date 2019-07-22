13:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Роструд назвал самые проблемные для трудоустройства регионы
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Самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа безработных к числу открытых вакансий) среди регионов:
Самые низкие показатели в Амурской области и Еврейском автономном округе — 0,1. В Москве коэффициент составляет 0,3, в области — 0,5.
Напомним, Росстат подсчитал, что доля работников в неформальной занятости за последний год выросла. Сейчас каждый пятый трудится вне юридически зарегистрированных предприятий. В частности, речь идет об индивидуальных предпринимателях и тех, кто работает по найму — репетиторах, сиделках, нянях, фермерах и так далее.