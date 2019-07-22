Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей

«Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд», — ответил господин Чемезов на вопрос главы государства о необходимости государственной поддержки.
По словам главы «Ростеха», на ОАК лежит большой объем кредитных обязательств, полученных «по наследству» еще со времен 1990-х—начала 2000-х годов. «Сохраняется потребность докапитализации, как вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку», — сказал господин Чемезов.
Вхождение ОАК в «Ростех» создаст гигантский авиастроительный кластер, объем выручки которого превысит 1 трлн руб. Госкорпорация рассматривается как источник финансирования крупных проектов ОАК, что должно снять нагрузку с бюджета.
В рамках Петербургского международного форума (ПМЭФ-2019) Сергей Чемезов сообщил, что процесс интеграции завершиться не ранее 2020 года, так как аудит корпорации займет весь 2019 год. Еще три года уйдет на финансовое оздоровление ОАК, после чего «Ростех» начнет поиск инвесторов.