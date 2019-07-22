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16:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Растения закрепили постановлением

Правила ввоза в Россию овощей, фруктов и цветов уточнили, а не ужесточили.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Постановление правительства о запрете на провоз более пяти килограммов фруктов и овощей и более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов должно привести российское законодательство в соответствие с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ мог потребоваться, чтобы облегчить российским таможенникам принимать решения о допуске продукции в спорных ситуациях.

Правительство России опубликовало постановление, которое устанавливает правила провоза фруктов, овощей и цветов с 19 августа 2019 года. Как сказано в документе, в багаже и ручной клади без фитосанитарных сертификатов допускается ввоз не более пяти килограммов овощей и фруктов и не более трех букетов цветов, каждый из которых должен содержать максимум 15 частей. Более крупные партии должны сопровождаться сертификатами. При их отсутствии продукция должна быть либо возвращена, либо уничтожена за счет собственника. Правила будут действовать на все виды транспорта, пересекающего границу ЕАЭС, а также почтовых отправлений.

В Россельхознадзоре пояснили, что эти правила были установлены 1 июля 2017 года решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Ранее запрет на ввоз в РФ более пяти килограммов растительной продукции высокого фитосанитарного риска без сертификатов был установлен национальным законом от 2014 года, напомнили в службе.

В Россельхознадзоре уточнили, что новое постановление правительства РФ «гармонизирует нормативно-правовую базу», а для обычных граждан ничего не поменялось.
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Управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов поясняет, что, хотя решения совета ЕЭК на территории государств—участниц союза имеют правовую силу, при расхождениях с нормами национального законодательства таможенники обязаны в первую очередь руководствоваться российскими законами. Скорее всего, необходимость закрепления правил ЕЭК в постановлении правительства можно объяснить исключительно необходимостью формирования более четкой процедуры по провозу такого рода продукции — чтобы внутреннее российское законодательство в полной мере соответствовало правилам союза и не возникало правовых коллизий по случаю спорных ситуаций, подтверждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. При этом, подчеркивает он, Россия выступает полноценным членом ЕАЭС и уже выполняла эти требования ЕЭК.

Анатолий Костырев

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