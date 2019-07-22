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16:50 (мск), источник: BFM.ru

Как эскалация в Ормузском проливе повлияла на нефтяные цены?

На прошлой неделе ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали британский танкер. Экипаж судна состоит из 23 человек, среди них россияне. Это произошло после того, как Великобритания задержала иранский танкер, заподозрив его в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Источник: РИА "Новости"

Около полудня 22 июля котировки смеси Brent достигли отметки 63 доллара 73 цента за баррель. Позднее стоимость барреля немного снизилась, но динамика оставалась положительной. Возможно, на динамику повлиял захват иранцами британского танкера в Ормузском проливе.

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Тегеран отказывается освобождать судно и моряков, чего требуют Лондон и Брюссель. Рассказывает корреспондент CBC в Бейруте Ребекка Коллард: «По версии Ирана, британский танкер столкнулся с иранской рыболовецкой лодкой и не откликнулся на сигналы бедствия, тем самым нарушив морское право, после чего судно было взято под контроль иранскими военными — это официальная позиция. При этом в последние недели из Тегерана регулярно звучали заявления о необходимости симметричного ответа на захват иранского танкера в Гибралтаре. В воскресенье Иран распространил еще два любопытных заявления. Во-первых, глава иранского МИД Джавад Зариф назвал “благоразумие и дальновидность” залогом снижения напряженности, но также обвинил Дональда Трампа в попытке втянуть Великобританию в противостояние Тегерана и Вашингтона. Одновременно с этим иранский посол в Лондоне заявил, что Иран готов к любому сценарию и обвинил ястребов внутри британского правительства в попытке спровоцировать эскалацию. Наконец, есть заявление представителя командования британского флота — он сообщил, что 23 члена экипажа Stena Impero не пострадали и находятся в безопасности. Тем не менее компании-владельцу танкера пока не удалось получить доступ к судну».

Накануне Sunday Mirror сообщила, что британская разведка Ми-6 расследует версию о причастности России к задержанию танкера. Как утверждает таблоид, иранские военные могли заманить судно в ловушку с помощью фальшивых координат GPS, которые распространялись с помощью «российских шпионских технологий». Версия остается неподтвержденной, более авторитетные издания аналогичную информацию на момент выхода материала не публиковали.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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