Хватит почти на 800 «Дошираков»: у россиян в июне стало больше свободных денег

В июне у российских семей после покупки всех необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг оставалось около 33,1 тысячи рублей «свободных» денег, подсчитали эксперты исследовательского холдинга «Ромир». По их данным, это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года (36,4 тысячи рублей). По сравнению с маем «свободных денег» в ежемесячном бюджете россиян прибавилось на 11,4%, по сравнению с июнем прошлого года — на 11,1%.
Выросла и покупательская способность «свободных денег», отмечает «Ромир». При ее расчете эксперты оценивали возможности купить на все эти деньги лапшу быстрого приготовления «Доширак». В текущем году на все «свободные деньги» можно приобрести 794 пачки «Доширак», тогда как в 2018-м хватало примерно на 727.
В предыдущие три года покупательская способность «свободных денег» в лапше «Доширак» не дотягивала до 600 пачек.
«Свободных денег» у россиян традиционно становится больше с началом лета, отмечает президент «Ромира» Андрей Милехин. «Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать», — поясняет он.
По данным Росстата, в первом полугодии реальные доходы россиян снизились на 1,3% в сравнении с первыми шестью месяцами 2018-го.
Реальные доходы население падали с 2014 года, в прошлом году они показали околонулевой рост (на 0,1%). По данным Росстата, в июне средняя зарплата россиян составила 49,84 тысячи рублей.