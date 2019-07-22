20:05 (мск), источник: Lenta.Ru
Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.
Около семи процентов работников этой сферы получают зарплаты меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 11 280 рублей. Больше работников с зарплатами ниже этого уровня только в сфере «Предоставление прочих видов услуг» — 7,5 процента. По данным Росстата, зарплаты свыше 50 тысяч рублей получают всего 15 процентов работников сферы образования, свыше 100 тысяч — три процента.
На втором месте по числу работников с зарплатой ниже МРОТ — сфера культуры, спорта и организации досуга и развлечений (5,8 процента). На третьем месте — сфера транспортировки и хранения, административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг (4,6 процента).