20:22 (мск), источник: Ведомости
Силуанов поручил оценить последствия реформы в электроэнергии
Ее влияние на рост экономики чиновники должны просчитать до 3 августа.
Первый
Введение платы за всю присоединенную мощность лоббируют «Россети». Также компания выступает за дифференциацию тарифов, чтобы потребители, подключенные к магистральным сетям, несли расходы и на содержание распределительных. Осенью прошлого года обе инициативы поддержал
В конце июня генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский попросил
Об этом в июле писал
По поручению Силуанова, министерства должны с промышленными потребителями оценить, как эти инициативы повлияют на достижение национальных целей по увеличению темпов роста экономики и инвестиций в уставной капитал. О результаты ведомства должны доложить правительству до 3 августа.
Представители ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития подтвердили получение письма, Минпромторга отказался от комментариев. Во вторник, 23 июля в Минэкономразвития должно пройти совещание по поручениям
Курирующий экономику первый
Компания считает, что оплата резерва мотивирует потребителей ответственно оценивать необходимую присоединяемую мощность при подключении к сетям, и затраты сетевых компаний на новое строительство мощностей сократятся.
Любое ухудшение условий предоставления услуг в энергетике негативно сказывается на промышленности и экономике, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Металлургические и высокотехнологичные энергоемкие предприятия сильно зависят от цены на электроэнергию, рассуждает он: «Обязательная оплата электроэнергии по резервированной заранее мощности ухудшит условия ведения бизнеса в целом и потенциально может снизить инвестиции в ряде отраслей промышленности».
ФАС, Минэкономразвития и Минэнерго также должны проконтролировать, насколько обосновано распределение перекрестного субсидирования (когда бизнес доплачивает за снижение тарифов для населения) между потребителями на разных уровнях напряжения. Сейчас перекрестное субсидирование в субъектах России между потребителями распределяют региональные власти по собственному усмотрению, при этом на сетях высокого напряжения обычно оказывается крупный бизнес, на который и ложится большая часть перекрестки. К 1 сентября этого года указанные в письме ведомства должны направить в правительство проекты нормативных актов, устанавливающих порядок контроля за обоснованностью такого распределения.
Елена Вавина