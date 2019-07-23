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00:17 (мск), источник: Известия

20 регионов вышли в лидеры по просрочке кредитов

В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране. Об этом говорится в исследовании СРО НАПКА, проведенном для «Известий».

Источник: РИА "Новости"

В лидерах антирейтинга — Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Бурятия — там от 7,23% до 15,6% кредитного портфеля там являются проблемными.

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Также показатель выше среднего зафиксирован в Дагестане (6,41%), Туве (5,69%), Республике Алтай (5,58%).

При этом несколько регионов, вошедших в антирейтинг (Карачаево-Черкесия, Тува и Республика Алтай) фигурируют также в рэнкинге по максимальному количеству зарплат, необходимых для полного погашения кредита.

Примечательно, что самые проблемные регионы, список которых в марте объявил премьер Дмитрий Медведев, обзавелись кураторами на уровне федеральных министров. В частности, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в том числе, достались Республика Алтай и Тува.

Также сообщалось, что за куратором будет закреплена ответственность за ходом индивидуальных программ развития субъектов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в номере от 23 июля.

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