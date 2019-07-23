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12:05 (мск), источник: Ведомости

Банки предупредили о проблемах с платежными терминалами из-за новых требований

Принятый Госдумой запрет на использование удаленной контрольно-кассовой техники (ККТ) в составе платежных терминалов будет иметь негативные последствия, говорится в письме Ассоциации банков «Россия» в ФНС. Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей, сказал РБК начальник правового управления организации Сергей Клименко.

Источник: Reuters

Соответствующий законопроект был принят Госдумой 16 июля. Он предусматривает, что ККТ может только устанавливаться внутри корпуса платежных терминалов или соединяться с ними механическим способом. По словам Клименко, удаленная фискализация очень распространена, и нововведения потребуют от банковских платежных агентов перестроить всю налаженную сеть. На сегодняшний день в России используется около 150 тыс. терминалов, отмечают в ассоциации.

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Новые требования затронут платежные терминалы QIWI, TelePay, «КАССервис» и платежную систему «Апельсин», пояснили РБК в ассоциации. На бизнес QIWI нововведения повлияют незначительно, заявили в компании. Новый закон несет дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, считают в «Апельсине». Это может привести к том, что платежные агенты будут работать в теневом сегменте без ККТ, добавили в TelePay.

В ФНС заявили, что у платежных агентов никогда не было законодательного права применять удаленную фискализацию. Исключение было сделано для вендинга и турникетов в автобусах. Представитель производителя ККТ «Штрих-М» заявил, что терминалы с удаленной ККТ можно использовать для отмывания денежных средств.

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