12:05 (мск), источник: Ведомости
Банки предупредили о проблемах с платежными терминалами из-за новых требований
Принятый Госдумой запрет на использование удаленной
Соответствующий законопроект был принят Госдумой 16 июля. Он предусматривает, что ККТ может только устанавливаться внутри корпуса платежных терминалов или соединяться с ними механическим способом. По словам Клименко, удаленная фискализация очень распространена, и нововведения потребуют от банковских платежных агентов перестроить всю налаженную сеть. На сегодняшний день в России используется около 150 тыс. терминалов, отмечают в ассоциации.
Новые требования затронут платежные терминалы QIWI, TelePay, «КАССервис» и платежную систему «Апельсин», пояснили РБК в ассоциации. На бизнес QIWI нововведения повлияют незначительно, заявили в компании. Новый закон несет дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, считают в «Апельсине». Это может привести к том, что платежные агенты будут работать в теневом сегменте без ККТ, добавили в TelePay.
В ФНС заявили, что у платежных агентов никогда не было законодательного права применять удаленную фискализацию. Исключение было сделано для вендинга и турникетов в автобусах. Представитель производителя ККТ «Штрих-М» заявил, что терминалы с удаленной ККТ можно использовать для отмывания денежных средств.