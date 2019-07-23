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17:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Российским садоводам не дали преференций

Льготный НДС могут ввести и на зарубежные фрукты и ягоды.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Пониженную ставка НДС 10% на фрукты и ягоды планируют ввести не только на российскую, но и на зарубежную продукцию. Преференции российским садоводам в этом случае грозили бы исками к РФ в рамках ЕАЭС, предупредил Минфин. Там оценивают выпадающие доходы бюджета в результате меры в 20 млрд руб., но ожидают, что сумма будет компенсирована с ростом российского производства плодов и ягод.

Комитет Госдумы РФ по бюджету во вторник учел замечания Минфина и предложил распространить льготную ставку НДС на фрукты и ягоды 10% на продукцию, выращенную как в России, так и за рубежом. Законопроектприняли в Госдуме во втором чтении. Льготный НДС на фрукты и ягоды может начать действовать с 1 октября.

Ранее пониженной ставкой НДС предлагалось облагать только российские плоды и ягоды. Но замглавы Минфина Илья Трунин предупредил, что нормы ЕАЭС запрещают устанавливать разные налоговые ставки в отношении отечественных и иностранных товаров, а мера грозит исками к РФ в рамках ЕАЭС. Зампред бюджетного комитета Александр Ремезков, в свою очередь, говорил «РИА Новости», что дополнительно стимулировать продажи импортной продукции таким образом совершенно излишне.

Инициатива об установлении льготной ставки НДС на фрукты и ягоды направлена на развитие внутреннего производства. По данным Росстата, валовой сбор плодов, ягод, винограда в 2018 году был на уровне 1,07 млн тонн. Импорт яблок, груш, айвы и слив за тот же период был 1,7 млн тонн, согласно данным Федеральной таможенной службы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что пониженная ставка НДС позволит производителям плодово-ягодной продукции увеличить объемы оборотных средств, направив их на закладку новых садов.
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По оценке Минфина, льготный НДС на ввоз и продажу в РФ яблок, груш, айвы, слив и ягод может привести к снижению поступления налоговых платежей в федеральный бюджет примерно на 20 млрд руб. Но выпадающие доходы должны быть скомпенсированы дополнительными налоговыми поступлениями за счет расширения производства, добавляли там.

Фрукты и ягоды, включая яблоки, груши, виноград и пр., входят в перечень товаров, импорт которых ограничен в рамках продуктового эмбарго РФ от 7 августа 2014 года. Мера была ответом на санкции ряда стран в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. Изначально эмбарго затронуло страны ЕС, США, Австралию, Канаду и Норвегию. С августа 2015 года в этот список попали Албания, Лихтенштейн, Исландия и Черногория, с начала 2016 года — Украина. Таким образом, при возможном снятии эмбарго льготный НДС будет действовать на фрукты и ягоды из Польши, которая некогда была одним из крупнейших поставщиков яблок в РФ. Сейчас продуктовое эмбарго действует до конца 2020 года.

Анатолий Костырев

Эмбарго на импорт продуктов
Источник:©РИА "Новости"
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