17:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Российским садоводам не дали преференций
Льготный НДС могут ввести и на зарубежные фрукты и ягоды.
Пониженную ставка НДС 10% на фрукты и ягоды планируют ввести не только на российскую, но и на зарубежную продукцию. Преференции российским садоводам в этом случае грозили бы исками к РФ в рамках ЕАЭС, предупредил Минфин. Там оценивают выпадающие доходы бюджета в результате меры в 20 млрд руб., но ожидают, что сумма будет компенсирована с ростом российского производства плодов и ягод.
Комитет Госдумы РФ по бюджету во вторник учел замечания Минфина и предложил распространить льготную ставку НДС на фрукты и ягоды 10% на продукцию, выращенную как в России, так и за рубежом. Законопроектприняли в Госдуме во втором чтении. Льготный НДС на фрукты и ягоды может начать действовать с 1 октября.
Ранее пониженной ставкой НДС предлагалось облагать только российские плоды и ягоды. Но замглавы Минфина Илья Трунин предупредил, что нормы ЕАЭС запрещают устанавливать разные налоговые ставки в отношении отечественных и иностранных товаров, а мера грозит исками к РФ в рамках ЕАЭС. Зампред бюджетного комитета Александр Ремезков, в свою очередь, говорил «РИА Новости», что дополнительно стимулировать продажи импортной продукции таким образом совершенно излишне.
Инициатива об установлении льготной ставки НДС на фрукты и ягоды направлена на развитие внутреннего производства. По данным Росстата, валовой сбор плодов, ягод, винограда в 2018 году был на уровне 1,07 млн тонн. Импорт яблок, груш, айвы и слив за тот же период был 1,7 млн тонн, согласно данным Федеральной таможенной службы.
По оценке Минфина, льготный НДС на ввоз и продажу в РФ яблок, груш, айвы, слив и ягод может привести к снижению поступления налоговых платежей в федеральный бюджет примерно на 20 млрд руб. Но выпадающие доходы должны быть скомпенсированы дополнительными налоговыми поступлениями за счет расширения производства, добавляли там.
Фрукты и ягоды, включая яблоки, груши, виноград и пр., входят в перечень товаров, импорт которых ограничен в рамках продуктового эмбарго РФ от 7 августа 2014 года. Мера была ответом на санкции ряда стран в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов
Анатолий Костырев