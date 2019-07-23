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21:15 (мск), источник: Ведомости

МФО запретят выдавать гражданам займы под залог жилья

Российские регионы охватила волна жилищного рейдерства.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам потребительские кредиты под залог жилья. Такой законопроект приняла Госдума во втором чтении. Его цель — предотвратить мошенничество с жилыми помещениями граждан, сообщается на сайте нижней палаты парламента. «Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита», — приводятся там же слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По его мнению, законопроект «позволит пресечь охватившую российские регионы волну жилищного рейдерства». МФО все же смогут выдавать такие кредиты, но только под залог нежилого помещения.
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О возможном запрете выдачи потребзаймов под залог жилья председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в апреле. Она тогда объясняла, что запрет нужен для предотвращения мошенничества с недвижимостью. Ее поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Человек, когда находится в тяжелейшей финансовой ситуации, он не читает, он не думает, ему срочно надо решить эту проблему. Люди просто без жилья остаются, единственного жилья, а там дети, семьи. Надо просто ввести на это запрет», — говорила Матвиенко (цитата по «Интерфаксу») и просила без потери времени приступить к разработке такого законопроекта.

Займы под залог недвижимости, например, активно предлагала МФО «Городская сберкасса». В январе этого года ЦБ исключил ее из реестра МФО, свою работу компания прекратила за несоблюдение нормативов, предоставление недостоверных отчетных данных и нарушение правил бухучета. В сохраненной копии сайта «Городской сберкассы» осталась информация о займах под залог недвижимости: МФО предлагала ссуды на 0,5−15 млн руб. заемщикам 18−75 лет. «Коммерсантъ» в 2018 г. писал об одной из схем отъема квартир, которую использовала МФО «Центр займов 365» (исключена из реестра ЦБ): займ гражданину оформлялся под залог недвижимости с соглашением об отступном с открытой датой.

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В саморегулируемой организации (СРО) «МиР» запрет на выдачу займов под залог жилья считали и считают избыточной мерой, говорит председатель совета СРО Эльман Мехтиев: с ужесточением регулирования была ликвидирована сама возможность потери квартиры из-за займа на небольшую сумму. Если же речь идет о таких практиках, как подмена документов, то более логичным выглядела бы борьба с ними, а не запрет для всего рынка, полагает он. Более того, дополняет Мехтиев, значительная часть таких случаев касается деятельности нелегальных кредиторов и участников рынка, уже давно исключенных из реестра. При этом СРО разделяет позицию регуляторов и властей, что дальнейший ввод ограничений на рынке необходим для его окончательной и скорейшей очистки от недобросовестных практик.

В последние годы наблюдалась недобросовестная практика маскировки всевозможных мошеннических схем под выдачу займа с залогом недвижимости, рассказывает аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Работающим на этом рынке кредиторам априори невыгодно, чтобы заёмщик своевременно платил по своему долгу, и зачастую кредиторы маскировали истинную цель — легально получить квартиру, стоимость которой в несколько раз превышает выданный заем, объясняет он.
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«Белых» микрофинансовых организаций в этом бизнесе практически не было (человек, у которого есть квартира и легальный доход, скорее возьмёт кредит в банке под несравнимо меньший процент), добавляет Уклеин. Кроме того, заключает он, кредитование под залог жилья — это социально чувствительный сегмент, поэтому регулятор поставил задачу прекратить подобную практику.

Законопроектом также предлагается ужесточить требования к владельцам и менеджменту микрокредитных компаний (МКК) по аналогии с требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев МФО. Это делается для того, чтобы не допустить на финансовый рынок недобросовестных лиц к управлению МКК, сказано на сайте Госдумы. Законопроект также повышает требование к минимальному размеру капитала МКК с нынешних 10 000 до 5 млн руб. Увеличение будет поэтапным: по 1 млн в год — до 2024 г.

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Екатерина Литова, Анна Еремина

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