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10:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Индия проведет первые военные учения в космосе

Источник в правительстве сообщил газете Times of India, что Индия «обязана создать условия для защиты своих интересов в космосе» в связи с растущей наступательной способностью Китая.

ТАСС, 24 июля. ВС Индии до конца текущей недели планируют провести первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx. Об этом в среду сообщает газета Times of India со ссылкой на источник в индийском правительстве.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что проведенные в марте 2019 года испытания противоспутникового оружия повысят обороноспособность нашей страны. В соответствии с этим IndSpaceEx продемонстрируют возможные ответы [ВС Индии] на эскалацию конфликта в космосе», — сказал источник.

По его словам, в связи с растущей наступательной способностью КНР Индия «обязана создать условия для защиты своих интересов в космосе».

27 марта Моди сообщил об успешном испытании антиспутниковой системы А-SAT, в ходе которого был сбит аппарат на низкой околоземной орбите. По словам премьера, благодаря этому Индия стала космической сверхдержавой. Как заявили в индийском МИД, у Индии нет намерения вступать в гонку вооружений в космосе, а испытание не было направлено против какого-либо конкретного государства.

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