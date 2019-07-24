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12:56 (мск), источник: РИА Новости

Пенная свобода: пиво в России начнут продавать по новым правилам

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Минпромторг предложил изменить ряд правил торговли пивом. В ведомстве уверены, что это снизит регуляторную нагрузку на пивоваров и переориентирует потребителей с более вредного крепкого алкоголя на слабоалкогольные натуральные напитки.

Источник: РИА "Новости"

РИА Новости выясняло, как могут измениться правила продажи пива в России и почему эта инициатива возникла именно сейчас.

Слишком жесткое регулирование

Минпромторг подготовил масштабный проект развития торговли в стране. Одно из предложений — больше не распространять на пиво действующие правила алкогольного регулирования.

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Отечественные пивовары отмечают, что это решение давно назрело. С тех пор как в 2012 году пиво технически приравняли к крепкому алкоголю, отрасль потеряла порядка 40% объемов производства, в стране закрылось более десятка крупных заводов.

В беседе с РИА Новости директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев посетовал, что из-за дополнительной регуляторной нагрузки пенный напиток сильно подорожал в последние годы и стал менее доступен для населения. Это привело, в частности, к изменению структуры потребления: выросли продажи крепкого, в том числе суррогатного, алкоголя. По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, в 2018 году от отравления суррогатом пострадали 5,6 тысячи россиян, из них 1,6 тысячи скончались:

Мы, безусловно, поддерживаем данную инициативу, поскольку пиво действительно представляет собой очень сложный и требующий специального регулирования продукт. Пиво не относится к алкоголю во многих странах мира. Именно поэтому отрасль разработала концепцию раздельного регулирования, одобренную профильной рабочей группой при Министерстве экономического развития.

Действительно, за рубежом производство и продажа пива чаще всего регулируются отдельно от крепкого алкоголя. Да и в России для пенного напитка порой устанавливали особые правила. Так, на время чемпионата мира по футболу год назад отменили запрет на продажу пива на стадионах (в отличие от других алкогольсодержащих напитков). В результате болельщики выпили более 3,2 миллиона стаканов пива. Причем подскочил спрос и на безалкогольное пиво — на 65% по сравнению с июнем 2017-го.

Отметим, что пивовары указывают и на советскую практику. Например, в 1970-е годы в рамках антиалкогольной кампании в СССР реализовывали масштабную программу по строительству предприятий, выпускающих пиво и безалкогольные напитки.

Ночь, улица, фонарь

Действующие сегодня правила запрещают продажу любого алкоголя с одиннадцати вечера (в некоторых регионах и раньше одиннадцати) до восьми утра, в учебных и медицинских заведениях, в ларьках, на военных объектах, через интернет. Инициатива Минпромторга может вывести пиво из-под этих ограничений.

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Представители отрасли подчеркивают: нельзя уравнивать пиво с кефиром и квасом — единственными продуктами, содержащими немного алкоголя и не попадающими под регуляторные нормы. Суть в том, чтобы выработать правила по его обороту с нуля.

«Мы фактически вернемся к нулевой точке, когда будем заново определять, что действительно имеет смысл ограничивать (продажу несовершеннолетним и так далее), а что должно остаться на свалке истории», — заключил представитель AB InBev Efes.

Такой же позиции придерживаются и в Минпромторге, напоминая, что «пивная» инициатива — лишь часть новой масштабной стратегии по развитию торговли. «Этот вопрос многократно обсуждался в последние годы, он волнует предпринимательское сообщество, поэтому в рамках новой стратегии предлагается его рассмотреть. Но конкретные решения относительно правил регулирования оборота пива — это предмет не стратегии, а законодательства», — заявили РИА Новости представители ведомства.

Не все так просто

Смягчение правил реализации пенного напитка поддерживают далеко не все. Выдвигают инициативы, направленные, наоборот, на ужесточение регулирования. Так, в апреле депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов внес законопроект о запрете производства и продажи пива, не соответствующего ГОСТ.

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Дело в том, что некоторые предприятия для соответствия оригинальным рецептам производят напитки не по ГОСТ, а по техническим условиям (ТУ). Если законопроект в действующей редакции примут, с прилавков исчезнут такие популярные марки, как Velkopopovicky Kozel, Stella Artois, «Сибирская корона» и другие.

Кроме того, законопроект предусматривает обязательное включение всех пивоваров в специальный реестр, из которого могут вычеркнуть за простые технические ошибки — несвоевременное предоставление документов или, например, налоговую задолженность в одну копейку. И если после этого завод продолжает работать, его руководству грозит уголовная ответственность.

Комментировать то, как этот законопроект соотносится с предложением Минпромторга, опрошенные РИА Новости эксперты отказались.

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