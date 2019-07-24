Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
20В США отметили День независимости
13:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван регион с самой высокой задолженностью по зарплате

Москва оказалась лидером по задолженности зарплаты среди российских регионов. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По состоянию на 1 июля работникам в столице не выплатили 274,2 миллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Хватит почти на 800 «Дошираков»: у россиян в июне стало больше свободных денег

На втором месте оказалась Волгоградская область, где работникам не выплатили 165,7 миллиона рублей. Тройку замыкает Тверская область: там задолженность оценивается в 120,1 миллиона рублей. К регионам без просроченных задолженностей отнесли Владимирскую, Липецкую и Тульскую области, а также Алтай, Чечню, Мордовию, Адыгею и Чукотку.

При этом суммарная задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8 процента, или 378,8 миллиона рублей. По состоянию на 1 июля она составила 2,57 миллиарда рублей. Из общей суммы невыплаченных денег на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 миллиона рублей (33,6 процента).

По предварительным данным Росстата, самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей: такой доход получают от 15 до 20 процентов трудозанятого населения.

Читайте также
«Специальный репортаж»: «зарплатная спарта»
Во время загрузки произошла ошибка.
17 апреля© Ньюстюб
 Команда Зеленского высказалась о размене Крыма на Донбасс
Модель Playboy поделилась историей о пристрастии к водке
Офис Зеленского инициировал увольнение Кличко с поста мэра Киева
Суд удвоил сумму, которую Ярмольник должен выплатить ФСО
Пиво в России начнут продавать по новым правилам
В Крыму развеяли прах Доренко
Для россиян ввели безвизовый режим еще в одну страну
Вдова боксера Дадашева прокомментировала его смерть
В Россию придут дожди с градом и похолодание
Здоровье
8 привычек, которые помогут похудеть во сне «Похудение во сне» звучит как рекламный слоган, хотя это нормальный физиологический процесс. Главное — «включить» его. Для этого нужно лишь обзавестись парой новых привычек.
Hi-Tech
Самые высокие телебашни мира Выше неба.
Авто
Россиянин сделал ксерокопии рублей и купил автомобиль Мужчина приобрел автомобиль за 60 тысяч рублей
Кино
Дженнифер Лопез — 50: роли, которые нам не забыть Психиатр, отважная журналистка, организатор свадеб и другие яркие роли артистки — в нашей фотоленте
Недвижимость
История москвички, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Дети
Часики тикают: до какого возраста можно отложить материнство? Какой возраст оптимален для рождения ребенка и зачем женщине нужно знать свой овариальный резерв
Леди
Как перышко: звезды, которые весят 45 кг и меньше Глядя на улыбающиеся лица на снимках, хочется верить в их искренность (и хороший аппетит).
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь