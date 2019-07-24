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15:05 (мск), источник: РИА Новости

Россияне стали покупать меньше стирального порошка, показало исследование

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России снизились продажи бытовой химии. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

За период с июня 2018 по мая 2019 года россияне купили на 11,8 процента меньше кондиционеров для белья, стирального порошка — на шесть процентов, средств для мытья посуды, чистки ванной и т. д. — 3,8 процента.

Такая тенденция продолжается не первый год: впервые снижение спроса на стиральный порошок и моющие средства было зафиксировано в 2016—2017 годах.

Опрошенные изданием участники рынка объясняют эту тенденцию растущей популярностью других средств, например, гелей и жидких капсул для стирки. Другой фактор — общее снижение покупательского спроса населения.

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