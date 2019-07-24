Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В России резко подорожала капуста Она стала одним из рекордсменов среди продуктов питания по росту цен
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
16Как создавали легендарный БАМ
16:53 (мск), источник: RTVi

Банки Швейцарии выдают некоторым клиентам кредиты по отрицательной ставке. Рассказываем, как это стало возможным

Швейцарский национальный банк с 2014 года поддерживает процентную ставку на отрицательном уровне. Сейчас она составляет -0,75%. Получается, что некоторые банки страны выдают кредиты, за которые каждый месяц доплачивают своим клиентам. О том, как Швейцария пришла к такой политике и в каких еще странах действуют нулевые или отрицательные ставки, — в материале RTVI.

Источник: Reuters

Швейцарские банки считаются самыми надежными, а поэтому привлекают вкладчиков со всего мира. В стране с 1934 года действует принцип банковской тайны, который за 85 лет хоть и претерпел изменения, но все же продолжает действовать. В частности, информацию о клиентах из ряда других стран начали передавать властям, если их подозревают в уклонении от налогов. Раньше на вкладах в швейцарских банках можно было заработать (доходы от процентов в стране не облагаются налогами), но теперь приходится доплачивать.

Дело в том, что в конце 2014 года Швейцария ввела отрицательную ставку в попытке сдержать рост курса франка. Когда ставка отрицательная, национальные банки берут плату за хранение денег с коммерческих банков, а те, в свою очередь, с клиентов.

Кредиты же становятся выгоднее — в некоторых случаях банки не просто не берут процент, а еще и доплачивают каждый месяц.
Источник: Reuters

По данным Bloomberg, хотя отрицательная ставка действует в Швейцарии довольно давно, ипотечные кредиты выдают все еще с процентами. А вот краткосрочные кредиты для крупных клиентов начали выдавать по нулевой и отрицательной ставке. В частности, так делают Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank.

Новость
Финляндия отказалась раздавать гражданам деньги

Политику Швейцарского национального банка критикуют в ассоциации банкиров страны. Специалисты считают, что такие меры вредят экономике и потенциально могут привести к образованию пузыря. По их мнению, отрицательная ставка помогла остановить рост рынка недвижимости, но также привела и к негативным последствиям. В частности, бурный рост привлекательности инвестиций в сферу привел к резкому повышению цен.

К нулевым и отрицательным ставкам пришли также Центробанки Дании и Швеции. Цели у них были такими же — борьба с экономическим кризисом. Дания опустила процентную ставку ниже нуля в 2012 году. Через два года ее кратковременно подняли, но потом снова снизили. В феврале 2015 года ставку ниже нуля опустил и шведский Центральный банк, сейчас она остается на уровне -0,25%.

А вот Европейский Центробанк поддерживает ключевую ставку на уровне нуля процентов с 2016 года: ее регулярно понижали с 2011 года, пока она не достигла такой отметки. При этом депозитная ставка ЕЦБ составляет -0,4%, а кредитная — 0,25%.

Источник: Reuters

В Центробанке заявляют, что пытаются сохранить в Еврозоне ценовую стабильность. Но действия ЕЦБ осуждают, например, в Германии. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, говорил, что мягкий подход регулятора приводит к росту евроскептиков в стране.

Новость
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику

Одна из целей политики нулевой или отрицательной ставки — борьба с дефляцией, то есть снижением цен на товары и услуги. С середины 1990-х годов такой процесс начал происходить в Японии. Многие экономисты связывают это с последствиями экономического бума в предыдущие десятилетия. До 1991 года в Японии шел постоянный рост цен на фондовом рынке и рынке недвижимости. Этот процесс называют «японским финансовым пузырем». Когда пузырь «сдулся», в стране случился кризис. .

Власти решили бороться с застоем, уменьшая процентную ставку. Она практически непрерывно снижалась с 2012 года, когда премьер-министром страны избрали Синдзо Абэ, а в 2016 году Центральный банк опустил ее ниже нуля. Стимулировать экономический рост, кредитование и инфляцию, однако, не вышло. Курс иены тоже не упал, как ожидали экономисты, а наоборот — вырос до максимума за полтора года. Несмотря на это, Центробанк не торопится повышать базовую ставку.

Справка
В России усложнили получение потребительских кредитов. Что изменилось?С 1 июля в России вступают в силу новые ограничения в потребительском кредитовании.
Читайте также
 Депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов предложил сделать курилки в аэропортах платными. Но это просто пиар (так говорят даже в Госдуме!)
На аукционе в Нью-Йорке кроссовки Nike ручной работы продали за рекордные $437,5 тысячи
Time повторил «лунную» обложку 1968 года, но без СССР и России
Пиво в России начнут продавать по новым правилам
Суд удвоил сумму, которую Ярмольник должен выплатить ФСО
Для россиян ввели безвизовый режим еще в одну страну
СМИ узнали историю фото Путина и врио губернатора с пулеметом
В Россию придут дожди с градом и похолодание
В Индии в результате прорыва плотины смыло деревню (видео)
Здоровье
Как собственный дом убивает вас «Мой дом — моя крепость». Знаете ли вы обо всех опасностях, которые прячутся в вашем жилье?
Hi-Tech
Самые высокие телебашни мира Выше неба.
Авто
Россиянин сделал ксерокопии рублей и купил автомобиль Мужчина приобрел автомобиль за 60 тысяч рублей
Кино
Дженнифер Лопез — 50: роли, которые нам не забыть Психиатр, отважная журналистка, организатор свадеб и другие яркие роли артистки — в нашей фотоленте
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
Часики тикают: до какого возраста можно отложить материнство? Какой возраст оптимален для рождения ребенка и зачем женщине нужно знать свой овариальный резерв
Леди
Как перышко: звезды, которые весят 45 кг и меньше Глядя на улыбающиеся лица на снимках, хочется верить в их искренность (и хороший аппетит).
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь