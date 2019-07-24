В России удвоили налог на пальмовое масло

Причиной повышения НДС на пальмовое масло стали массовые жалобы россиян на опасность для здоровья продуктов, в котором оно присутствует. Будучи дешёвым заменителем молока, пальмовое масло содержит пальмитиновую кислоту, которая, попадая в организм, активно взаимодействует с кальцием, образуя нерастворимые соединения. Из-за этого его употребление в чрезмерных количествах приводит к снижению минерализации костных тканей.
Решение о повышении ставки приняли на фоне непрерывного роста импорта пальмового масла на протяжении последних лет. Этот продукт вошёл в ряды лидеров продаж с началом антисанкционного кризиса. В 2018 году Россия импортировала 1,06 млн тонн пальмового масла, что на 18,9% больше, чем в 2017 году. В январе — апреле ввоз этого масла увеличился на 7,9%, до 361,7 тыс. тонн (на $224,8 млн).
Доходы от повышения ставки на пальмовое масло направят «на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве».