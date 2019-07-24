Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не всё в домКакие сувениры не стоит везти из отпуска
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
16Как создавали легендарный БАМ
16:41 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России удвоили налог на пальмовое масло

Пальмовое масло исключили из льготного перечня НДС. Госдума приняла поправку об этом в третьем, окончательном чтении. Как следствие, НДС на масло вырастет вдвое, с 10 до 20%. В свою очередь, депутаты одобрили пониженную ставку НДС в размере 10% в отношении фруктов и ягод, включая виноград.

Источник: Reuters

Причиной повышения НДС на пальмовое масло стали массовые жалобы россиян на опасность для здоровья продуктов, в котором оно присутствует. Будучи дешёвым заменителем молока, пальмовое масло содержит пальмитиновую кислоту, которая, попадая в организм, активно взаимодействует с кальцием, образуя нерастворимые соединения. Из-за этого его употребление в чрезмерных количествах приводит к снижению минерализации костных тканей.

Решение о повышении ставки приняли на фоне непрерывного роста импорта пальмового масла на протяжении последних лет. Этот продукт вошёл в ряды лидеров продаж с началом антисанкционного кризиса. В 2018 году Россия импортировала 1,06 млн тонн пальмового масла, что на 18,9% больше, чем в 2017 году. В январе — апреле ввоз этого масла увеличился на 7,9%, до 361,7 тыс. тонн (на $224,8 млн).

Доходы от повышения ставки на пальмовое масло направят «на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве».

Анатолий Круглов

Сбербанк вложился в роботов
Time повторил «лунную» обложку 1968 года, но без СССР и России
Пиво в России начнут продавать по новым правилам
Суд удвоил сумму, которую Ярмольник должен выплатить ФСО
Для россиян ввели безвизовый режим еще в одну страну
СМИ узнали историю фото Путина и врио губернатора с пулеметом
В Россию придут дожди с градом и похолодание
В Индии в результате прорыва плотины смыло деревню (видео)
Здоровье
Как собственный дом убивает вас «Мой дом — моя крепость». Знаете ли вы обо всех опасностях, которые прячутся в вашем жилье?
Hi-Tech
Самые высокие телебашни мира Выше неба.
Авто
Россиянин сделал ксерокопии рублей и купил автомобиль Мужчина приобрел автомобиль за 60 тысяч рублей
Кино
Дженнифер Лопез — 50: роли, которые нам не забыть Психиатр, отважная журналистка, организатор свадеб и другие яркие роли артистки — в нашей фотоленте
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
Часики тикают: до какого возраста можно отложить материнство? Какой возраст оптимален для рождения ребенка и зачем женщине нужно знать свой овариальный резерв
Леди
Как перышко: звезды, которые весят 45 кг и меньше Глядя на улыбающиеся лица на снимках, хочется верить в их искренность (и хороший аппетит).
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь