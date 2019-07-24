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19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянок допустили до «мужских» профессий

Минтруд согласился допускать женщин к запрещенным для них профессиям в том случае, если работодатель гарантирует безопасность труда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР).

Источник: РИА "Новости"

По словам главного технического инспектора ФНПР Алексея Безюкова, обновленный список запрещенных для женщин профессий с пунктом о гарантиях безопасности должен вступить в силу с 2021 года.

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Он отметил, что старый перечень работ с вредными факторами производства был утвержден почти 20 лет назад и не давал права женщинам работать на производствах, где есть угроза репродуктивному здоровью.

В настоящее время, как подчеркнул Безюков, документ потерял свою актуальность благодаря автоматизации и развитию технологий, существенно снизивших опасность причинения вреда здоровью работников.

В начале июня сообщалось, что Минтруд пересмотрит список из 456 видов работ, недоступных для женщин в России, и подготовит новый перечень уже из 98 профессий.

Так, женщины смогут водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, ремонтировать машины и заниматься другими профессиями, которые раньше были запрещены.

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