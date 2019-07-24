Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Швейцарии банки каждый месяц «доплачивают» клиентам за кредитыКак это стало возможным?
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
19:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный

Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена. В имеющейся смете не учтены реальные расценки и итоговая сумма должна быть больше примерно на 8 млрд руб., заявил господин Агаларов в интервью The Bell.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая — что вторую очередь космодрома за два года построить можно. Вторая — что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет — извините», — рассказал он о проиcшедшем на правительственном совещании, посвященном строительству Восточного.

В июне «Роскоcмос» сообщил, что рабочие готовят участок под вторую очередь строительства Восточного. Ранее вице-премьер Юрий Борисов подтверждал, что кандидатом на строительство второй очереди космодрома может стать Crocus Group.

Строительство первой очереди началось в 2012 году и длилось четыре года. В космодром за все время его строительства было вложено почти 92 млрд руб. Срок сдачи объекта несколько раз переносился, строительство сопровождалось крупными коррупционными скандалами и уголовными делами.

 Как наказывают за госизмену?
Стали известны подробности гибели 14 офицеров-гидронавтов
Умер актер Рутгер Хауэр
Пиво в России начнут продавать по новым правилам
Суд удвоил сумму, которую Ярмольник должен выплатить ФСО
Для россиян ввели безвизовый режим еще в одну страну
Time повторил обложку с покорителями Луны, но без СССР и России
Путин встретился с опальным бывшим президентом Киргизии
Девочка подарила тете открытку со странным пожеланием (фото)
Здоровье
Как собственный дом убивает вас «Мой дом — моя крепость». Знаете ли вы обо всех опасностях, которые прячутся в вашем жилье?
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Россиянин сделал ксерокопии рублей и купил автомобиль Мужчина приобрел автомобиль за 60 тысяч рублей
Кино
Дженнифер Лопез — 50: роли, которые нам не забыть Психиатр, отважная журналистка, организатор свадеб и другие яркие роли артистки — в нашей фотоленте
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Невеста моего сына. Мне тоже впасть в истерику или забить? 611
Мамочки мои 356
Путь к Роковому Выстрелу – 4 254
Квартирный вопрос 229
Леди
Как перышко: звезды, которые весят 45 кг и меньше Глядя на улыбающиеся лица на снимках, хочется верить в их искренность (и хороший аппетит).
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь