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24 июля, источник: RTVi

В Орловской области завели уголовное дело о массовой гибели пчел

В Орловской области Следственный комитет завел уголовное дело о массовой гибели пчел. Об этом 24 июля написали на сайте СК.

Дело возбудили по статье о нарушении правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. .

На одной из пасек в Корсаковском районе 14 июня зафиксировали смерть больше 300 пчелиных семей.

Каждая из семей занимает один улей, в котором живут несколько десятков тысяч особей.

По данным следствия, в гибели пчел виновато сельхозпредприятие «Отрадаагроинвест». Издание «Орловские новости» писало, что массовая гибель пчел произошла в деревне Харлеевка на одной из крупнейших пасек региона, которая принадлежит пчеловоду Александру Камышникову.

Он считает, что причиной смерти стало попадание в ульи яда от пестицидов и агрохимикатов, которые используют в сельском хозяйстве.
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По словам Камышникова, когда на предприятиях проводят обработку посевов, у жителей «появляется сухость во рту и привкус кислоты». «Также индикатором является вишня. У активно цветущей вишни вдруг начинает свертываться и сохнуть листва», — добавил он. В 2018 году Камышников обращался к главе районной администрации с просьбой обратить внимание на проблему, но результата не было. .

В июне 2019 года пчеловоды обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры по защите насекомых. Это случилось после того, как случаи массовой гибели пчел зафиксировали в Малоархангельском, Покровском и Болховском районах Орловщины. По данным «Орловских новостей», что общий ущерб от массовой гибели пчел в России превышает триллион рублей. .

16 июля стало известно, что Госдума попросила Генпрокуратуру провести проверку по факту массовой гибели пчел в российских регионах. Тогда глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев добавил, что они попросят проверить не просто факт гибели насекомых, а именно «использование контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушения технологий при использовании химикатов».

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