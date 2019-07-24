24 июля, источник: RTVi
В Орловской области завели уголовное дело о массовой гибели пчел
В Орловской области Следственный комитет завел уголовное дело о массовой гибели пчел. Об этом 24 июля написали на сайте СК.
Дело возбудили по статье о нарушении правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. .
Каждая из семей занимает один улей, в котором живут несколько десятков тысяч особей.
По данным следствия, в гибели пчел виновато сельхозпредприятие «Отрадаагроинвест». Издание «Орловские новости» писало, что массовая гибель пчел произошла в деревне Харлеевка на одной из крупнейших пасек региона, которая принадлежит пчеловоду Александру Камышникову.
По словам Камышникова, когда на предприятиях проводят обработку посевов, у жителей «появляется сухость во рту и привкус кислоты». «Также индикатором является вишня. У активно цветущей вишни вдруг начинает свертываться и сохнуть листва», — добавил он. В 2018 году Камышников обращался к главе районной администрации с просьбой обратить внимание на проблему, но результата не было. .
В июне 2019 года пчеловоды обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры по защите насекомых. Это случилось после того, как случаи массовой гибели пчел зафиксировали в Малоархангельском, Покровском и Болховском районах Орловщины. По данным «Орловских новостей», что общий ущерб от массовой гибели пчел в России превышает триллион рублей. .
16 июля стало известно, что Госдума попросила Генпрокуратуру провести проверку по факту массовой гибели пчел в российских регионах. Тогда глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев добавил, что они попросят проверить не просто факт гибели насекомых, а именно «использование контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушения технологий при использовании химикатов».