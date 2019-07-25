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10:53 (мск), источник: Интерфакс

Сбербанк и Mail.ru создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобила»

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Сбербанк России и Mail.ru Group подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия на базе Delivery Club и «Ситимобил», говорится в совместном пресс-релизе банка и интернет-холдинга.

Источник: РИА "Новости"

«Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов», — отмечается в сообщении. Стороны планируют создать платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group. Стороны планируют инвестировать до 64 млрд рублей в СП при условии достижения целевых показателей в течение 12 месяцев после заключения сделки.

«К моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 млрд рублей, а также дополнительно — до 18 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки в случае выполнения KPI. Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе.

Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 млрд рублей.

Дополнительные инвестиции до 5,1 млрд рублей могут быть внесены в капитал совместной платформы в зависимости от выполнения ряда KPI в течение 12 месяцев после закрытия сделки. До закрытия сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в размере не менее 75% акций «Ситимобил».

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«Сбербанк внесет в совместную компанию долю в компании Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд рублей. В случае выполнения Delivery Club и “Ситимобил” ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе.

Все партнеров средства будут внесены в компанию в формате cash-in и направлены «на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности».

«В будущем стороны рассмотрят возможность привлечения внешних инвесторов для дальнейшего развития бизнеса платформы», — указано в сообщении.

В частности, стратегическое партнерство позволит «создать качественный бизнес с потенциалом выхода платформы на IPO через несколько лет».
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Как сообщалось ранее, в середине июля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк будет работать над проектом по искусственному интеллекту в РФ вместе с «Яндексом», Mail.ru Group и «Газпром нефтью». В начале июля интернет-издание The Bell сообщило, что между Сбербанком и «Яндексом» возникли разногласия по совместному проекту в ритейле.

Источники издания утверждали, что на данный момент стороны обсуждают возможность «развода», при этом концепции этого «Яндекс» и Сбербанк уже представили друг другу. В то же время банк рассматривает возможность покупки других интернет-рителейров — Avito или Ozon, отмечало интернет-издание. Позднее Греф и первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис опровергли эти слухи.

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