В Генпрокуратуре рассказали подробности «третьего дела ЮКОСа»

Он пояснил, что дело расследуется в отношении бывших владельцев, руководителей и работников «ЮКОСа». Его соединили с другим делом — о легализации акций, похищенных Ходорковским и его подельниками у государства с 1995 по 2003 год, а также денежных средств компании на более чем шесть миллиардов долларов.
Куренной напомнил, что по второму делу Ходорковский и совладелец «ЮКОСа» Платон Лебедев были осуждены. Но компании, на которые были оформлены акции, начали разбирательства в зарубежных судах и требуют взыскать с России более 120 миллиардов долларов.
«Похищенные и отмытые средства аккумулированы Ходорковским и членами возглавляемой им организованной группы за рубежом, в том числе в США, Великобритании, Ирландии и других государствах», — рассказал Куренной.
Он отметил, что Генпрокуратура много раз направляла запросы, в которых просила предоставить сведения о движении этих средств и наложить на них арест, но все они остались без удовлетворения или даже без ответа.
«Истцы также всяческим образом уклоняются от исполнения требований суда Нидерландов раскрыть эту информацию», — заявил Куренной.
Поэтому, объяснил он, сейчас сложно сказать, когда это имущество арестуют, а расследование завершится, но работа в этом направлении продолжается.